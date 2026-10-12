Superan 500 espacios recuperados en Cuauhtémoc durante administración de Rojo de la Vega

Obra Espacios públicos recuperados en Cuauhtémoc. (Especial)

La alcaldía Cuauhtémoc ha recuperado más de 500 espacios en distintas colonias durante la actual administración, así lo dio a conocer la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

Esto ha sido mediante trabajos de rehabilitación y mantenimiento que forman parte de la estrategia Renace Cuauhtémoc e incluyen calles, banquetas, deportivos, canchas, ciclovías y plazas.

Entre las intervenciones recientes se encuentra la rehabilitación de las escaleras del predio ubicado en Rafael Delgado 32, en la colonia Obrera, que presentaban un desgaste considerable, así como el reencarpetado de 850 metros cuadrados en Privada Vallarta, colonia Tabacalera.

También se realizaron trabajos de repavimentación en la calle Pachuca, en la colonia Condesa, como parte de las labores de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura urbana de la demarcación.

Las intervenciones atienden necesidades distintas según cada lugar: desde mejorar las condiciones de calles y accesos que utilizan diariamente las familias, hasta recuperar espacios para el deporte y la convivencia.