Van 67 inmuebles recuperados de despojo desde agosto: FGJ

Despojo De los despojos, 17 se cometieron con violencia y 104 sin violencia.

La estrategia contra el delito de despojo ejecutada por el Gobierno capitalino ha dejado un saldo de 67 inmuebles recuperados desde el mes de agosto.

Del cinco de agosto se han confirmado 121 denuncias por este delito. En ese periodo de tiempo se han recibido 573 acusaciones en el Ministerio Público, sin embargo, no en todas se ha acreditado este crimen.

De los despojos, 17 se cometieron con violencia y 104 sin violencia. De estos casos recientes, se han asegurado o recuperado inmuebles en 67 casos, se han llevado 48 casos ante el juez y se ha alcanzado una mediación exitosa en 24.

Es decir, de los 121 casos confirmados, en 87, lo que representa aproximadamente el 70 por ciento, se tienen resultados concretos. En el 30 por ciento restante, los casos continúan bajo investigación.

La Fiscalía capitalina informó que cuenta con células de revisión en las distintas agencias del Ministerio Público para identificar los casos denunciados con anterioridad y llevar a cabo acciones concretas en cada uno de ellos. A la fecha, hemos logrado el aseguramiento o la recuperación de 221 inmuebles, además de llevar 265 ante el juez y 90 mediaciones exitosas.

En atención a distintos ilícitos, la Fiscalía ha optado por Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), dado que existen casos en los que lo más importante es resolver los conflictos entre las personas: asuntos relacionados con amenazas, accidentes de tránsito, fraudes y robos sin violencia, también pueden resolverse mediante la mediación y los acuerdos reparatorios.

Para ello, se ha creado una nueva Dirección General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, habilitado 25 nuevas oficinas de mediación y conformado 40 equipos enfocados en facilitar la derivación de asuntos.

Con esto se ha alcanzado un total de seis mil 305 acuerdos reparatorios firmados entre enero y septiembre de 2026. Esta cifra representa un incremento del 152 por ciento respecto a las cifras registradas en 2024.

Asimismo, se ha logrado un aumento del 237 por ciento en los montos pagados por concepto de reparación del daño derivados de estos acuerdos, con un total de dos mil 308 millones de pesos recuperados entre enero y septiembre de 2026, frente a los 685 millones registrados en 2025.