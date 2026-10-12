Atizapán reconoce el talento juvenil con la quinta edición del Premio de la Juventud 2026

El presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, acompañado de la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, Patricia Arévalo Rubio, encabezaron la quinta edición del Premio de la Juventud 2026, con la que se reconoció el talento, la disciplina y los logros de jóvenes del municipio que han destacado en diferentes ámbitos.

En esta edición, la convocatoria recibió más de 3 mil solicitudes de jóvenes interesados en obtener el reconocimiento por sus trayectorias y méritos, reflejo de la participación de las nuevas generaciones en actividades deportivas, académicas, artísticas y de superación personal.

Durante la ceremonia, el alcalde destacó la importancia de generar oportunidades para que las juventudes atizapenses continúen desarrollando sus capacidades y alcancen sus objetivos, además de representar al municipio en escenarios estatales, nacionales e internacionales.

“En Atizapán hay mucho talento que queda, en el buen sentido de la palabra, por explotar. Yo los invito a que sigan desarrollándose, que se sigan esforzando; recuerden que son ustedes quienes pueden poner un límite a sus aspiraciones”, expresó Rodríguez Villegas.

Asimismo, exhortó a los jóvenes a mantener la constancia y la determinación para alcanzar sus metas: “Nunca cambien, sean siempre luchadores y trabajen diario para celebrar esos sueños”.

Patricia Arévalo Rubio resaltó la importancia de que las juventudes encuentren espacios donde sus esfuerzos y logros sean reconocidos, y señaló que este tipo de iniciativas buscan fortalecer la cercanía entre las autoridades municipales y la población joven.

“Hoy al verlos aquí, vemos también el valor de una dirección que cree en la juventud y que trabaja para que su municipio los reconozca”, afirmó.

La presidenta honoraria del DIF municipal agregó que el objetivo es mantener un gobierno cercano a las comunidades, que escuche las necesidades de sus habitantes y ofrezca espacios de atención a las nuevas generaciones.

Cuatro modalidades de reconocimiento

El Premio de la Juventud 2026 contempló la participación de personas de entre 12 y 29 años, distribuidas en tres grupos de edad: de 12 a 17 años, de 18 a 23 y de 24 a 29 años.

Las trayectorias fueron reconocidas en cuatro modalidades:

Mérito Deportivo: para jóvenes que destacan por sus logros y desempeño en el deporte.

para jóvenes que destacan por sus logros y desempeño en el deporte. Trayectoria Académica: para quienes sobresalen por sus resultados y dedicación a los estudios.

para quienes sobresalen por sus resultados y dedicación a los estudios. Trayectoria Artística y Cultural: para jóvenes que contribuyen al desarrollo y la difusión de expresiones artísticas y culturales.

para jóvenes que contribuyen al desarrollo y la difusión de expresiones artísticas y culturales. Superación de Jóvenes con Discapacidad: para reconocer sus logros, esfuerzo y trayectoria personal.

Con esta quinta edición, el gobierno municipal destacó la participación de las juventudes en distintos ámbitos y la importancia de generar condiciones para que continúen desarrollando sus capacidades, fortaleciendo sus proyectos y contribuyendo al desarrollo de Atizapán de Zaragoza.