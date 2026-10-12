Baja de 40% en robo a vehículo es de enero a agosto 2025 vs 2026: FGJCDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que la reducción del 40% delito de robo de vehículo con violencia corresponde al periodo de enero a agosto de 2025 con el mismo periodo de 2026.
La institución informó que en ese lapso, las investigaciones por esta modalidad pasaron de 667 a 400.
Esto luego de que Crónica publicó que en el último informe en la Ciudad de México, se presumió que, a partir del inicio de la actual administración, se registran menos delitos, menos impunidad y más justicia, con la baja de 24 por ciento los delitos de alto impacto y un 40 por ciento el robo de vehículos, sin embargo, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al medir el número de meses de los que se tiene registro de la incidencia del robo a vehículo van del 2026 (enero – agosto) con el mismo periodo del 2025, donde en el primer lapso se recibieron tres mil 909 denuncias en el Ministerio Público y tres mil 387 en el mismo intervalo del año posterior, únicamente de reportó un descenso de 13 por ciento.
Por lo tanto, de acuerdo con la FGJ, la reducción cercana a 12 por ciento citada en el encabezado de la nota corresponde a un indicador diferente: el robo de vehículo total, con y sin violencia, registrado durante todo 2024 frente a todo 2025.
Para el periodo enero-agosto utilizado en el Informe de Seguridad, el robo de vehículo total, con y sin violencia, pasó de cuatro mil 209 casos en 2025 a tres mil 387 en 2026, una disminución de aproximadamente 20 por ciento. Por separado, el robo de vehículo con violencia disminuyó 40 por ciento.
“Por ello, las reducciones de 12, 20, 28 y 40 por ciento no son cifras contradictorias: corresponden a modalidades y periodos de comparación diferentes”.
Además, expresó la FGJ, la comparación de 13 por ciento que presenta la nota para enero-agosto de 2025 frente al mismo periodo de 2026 parte de cifras obtenidas con metodologías distintas. Desde enero de 2026, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública utiliza el Registro Nacional de Incidencia Delictiva (RNID), por lo que estableció criterios específicos para homologar las cifras de años anteriores y hacerlas comparables con 2026.
“Con esa metodología de comparación, el robo de vehículo total —con y sin violencia— pasó de cuatro mil 209 casos entre enero y agosto de 2025 a 3 mil 387 en el mismo periodo de 2026, una reducción aproximada de 20 por ciento. La cifra de tres mil 909 casos de 2025 utilizada en la nota corresponde a una serie anterior y no debe contrastarse directamente con los datos de 2026 sin aplicar los criterios de homologación establecidos por el propio Secretariado”, dijo la FGJ.