GCDMX y Congreso local trabajarán para agilizar decretos pendientes de publicación

Clara Brugada y presidenta del Congreso CDMX, Olivia Garza.

La presidenta del Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza, y la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, tuvieron un primer encuentro de trabajo, con con el propósito de fortalecer la relación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, abrir canales de comunicación directa y establecer mecanismos de coordinación para atender asuntos prioritarios de la capital y evitar rezagos.

Durante la reunión, ambas titulares abordaron la importancia de mantener un diálogo institucional permanente, basado en el respeto a las atribuciones de cada poder, que permita mejorar la comunicación y facilitar la atención oportuna de los asuntos que requieren la participación de ambas instituciones.

Como resultado de este primer encuentro, acordaron establecer canales de comunicación directa entre el Congreso y el Gobierno de la Ciudad de México, mediante los cuales podrán dar seguimiento a los planteamientos institucionales y mantener una interlocución constante.

“La división de poderes es fundamental para nuestra democracia, pero también lo es la capacidad de dialogar y trabajar de manera coordinada. Podemos tener responsabilidades y visiones distintas, pero compartimos el compromiso de dar resultados a la Ciudad de México”, sostuvo Olivia Garza.

En otro de los temas abordados, la titular del Poder Legislativo propuso establecer un mecanismo de seguimiento a los decretos aprobados por el Congreso y remitidos al Ejecutivo capitalino, con el objetivo de conocer el estado que guarda su proceso de promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Garza señaló que esta propuesta busca prevenir la acumulación de decretos pendientes de publicación, como ocurrió en anteriores periodos legislativos, cuando al concluir la gestión de la Mesa Directiva se hicieron públicos rezagos que evidenciaron la necesidad de contar con un seguimiento más puntual del trabajo legislativo.

“Planteamos esa necesidad de evitar llegar al final del año legislativo y encontrarnos con decretos que llevan meses pendientes de publicación. Necesitamos un mecanismo de seguimiento que permita conocer su situación y atender oportunamente cualquier retraso”, expresó.

Finalmente, la Olivia Garza señaló que este primer encuentro marca el inicio de una nueva etapa en la relación institucional entre ambos poderes, en la que el respeto a sus respectivas facultades y el cumplimiento de los acuerdos serán fundamentales para avanzar en los temas de interés para la Ciudad de México.