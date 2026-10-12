Metrópoli

Estas acciones responden al cumplimiento de la Recomendación General 02/2025 emitida por la CODHEM

Huixquilucan aumenta niveles de inclusión al instalar señalización en sistema Braille en sus principales edificios

Por Fátima Chávez
Huixquilucan instala señalización en sistema Braille en sus principales edificios

El Gobierno Municipal de Huixquilucan inició la colocación de señalización en sistema Braille en el Palacio Municipal y en el Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) del DIF local, posicionándose como uno de los primeros municipios de la entidad en acatar esta medida inclusiva.

La presidenta municipal, Romina Contreras, informó, a través de sus redes sociales, que estas acciones responden al cumplimiento de la Recomendación General 02/2025 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).

“Atendiendo la Recomendación General 02/2025 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, les comparto que estamos avanzando en la colocación de señalización en Sistema Braille en el Palacio Municipal de Huixquilucan y el Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) del DIF Huixquilucan” señaló.

Entre los aspectos clave de esta iniciativa se encuentran, el fortalecimiento de los derechos de toda la población, buscando asegurar el acceso a la información, la igualdad de oportunidades y la atención en servicios públicos de calidad para personas con discapacidad visual y auditiva.

La Recomendación General 02/2025 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México tiene como objetivo erradicar las omisiones y barreras que limitan la igualdad y acceso a la información para personas con discapacidad visual o auditiva, debido a la falta de señalización en Braille, macrotipo o Lengua de Señas Mexicana en edificios públicos.

En Huixquilucan, las primeras instalaciones intervenidas son el Palacio Municipal y las dependencias del CRIS.

Además este municipio mantiene sus niveles de liderazgo regional, pues se coloca a la vanguardia estatal en la adopción e implementación de recomendaciones en materia de derechos humanos y accesibilidad universal.

Con estas obras, el gobierno local reafirma su compromiso de consolidar un municipio accesible e incluyente para todos sus habitantes.

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