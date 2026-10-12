Colectivo Infancia sin Barreras busca dar voz a niñas y niños en los procesos judiciales familiares

La voz de niñas y niños debe ser tomada en cuenta en las decisiones judiciales que afectan su vida. Bajo esta premisa, Melina Escandón, fundadora del Colectivo Nacional Infancia sin Barreras, impulsa la campaña “Infancia con Voz”, una iniciativa que busca visibilizar las necesidades de los menores involucrados en procesos familiares y promover que sus opiniones sean escuchadas durante los procedimientos de guarda y custodia.

De acuerdo con Escandón, el colectivo surgió a partir de la identificación de dificultades en los juzgados familiares, donde, desde su perspectiva, las infancias no siempre reciben la atención necesaria durante los litigios que involucran a sus padres.

Colectivo Infancias. El organismo busca que los niños sean escuhados durante los procesos.

La activista señaló que algunos menores expresan con quién desean vivir, ya sea con su madre o con su padre, pero sus opiniones no siempre se reflejan en las resoluciones judiciales. Por ello, la campaña busca generar conciencia sobre la importancia de escuchar a niñas y niños, así como de considerar las evaluaciones psicológicas y otros elementos relevantes para determinar qué es lo mejor para ellos.

“Las infancias tienen derecho a ser escuchadas. En los procesos judiciales familiares, su voz, sus sentimientos y sus necesidades deben ser tomados en cuenta. No se trata de favorecer a una madre o a un padre, sino de poner en el centro el bienestar de niñas y niños”, es el mensaje que resume el propósito de la iniciativa.

El Colectivo Nacional Infancia sin Barreras cuenta con 48 integrantes y, según lo expuesto por su fundadora, sus actividades se enfocan en brindar acompañamiento social, orientación psicológica y apoyo jurídico a personas que atraviesan conflictos familiares.Entre los servicios que ofrece se encuentran terapias psicológicas gratuitas y asesoría legal a bajo costo, gracias a la participación de abogados que colaboran con la organización.

Escandón explicó que el colectivo brinda apoyo tanto a hombres como a mujeres, pues considera que los conflictos familiares no deben abordarse desde una perspectiva que atribuya responsabilidades de manera automática a uno de los géneros.

“Creo que la violencia no tiene género”, señaló la fundadora, al explicar que dentro de estos procesos pueden presentarse conductas obstructivas tanto por parte de padres como de madres. Por ello, indicó que el colectivo busca acompañar a las familias sin distinciones y con énfasis en el bienestar de niñas y niños.

Aunque sus integrantes tienen presencia en la zona de Cuautitlán Izcalli y sus alrededores, el colectivo también brinda acompañamiento en juzgados de otros municipios del Estado de México y de la Ciudad de México, dependiendo de las necesidades de cada caso.

La organización comenzó sus actividades de activismo social antes de constituirse formalmente como colectivo. Actualmente, uno de sus principales objetivos es fortalecer la atención a las infancias que atraviesan procesos legales relacionados con la separación de sus padres, la guarda y custodia o la convivencia familiar.

Con la campaña “Infancia con Voz”, Melina Escandón busca colocar en el centro del debate la participación de niñas y niños en los procedimientos judiciales que afectan su entorno familiar, para que sus opiniones y necesidades emocionales sean consideradas junto con los demás elementos que intervienen en cada resolución.

El testimonio de una familia: “Los niños no deben cargar con los conflictos de sus padres”.

Una persona que se acercó al Colectivo Nacional Infancia sin Barreras compartió su experiencia en un proceso judicial familiar que, asegura, ha marcado su vida durante casi cinco años. Su testimonio pone el foco en la importancia de proteger los derechos de niñas y niños que quedan en medio de disputas entre sus padres.

“Me acerqué al Colectivo Nacional Infancia sin Barreras porque considero fundamental alzar la voz por los niños que quedan en medio de los conflictos familiares. Mi caso comenzó con un procedimiento de guarda y custodia y pensión alimenticia; aproximadamente un año después, mi expareja me denunció por violencia familiar.

A casi cinco años de haber iniciado este proceso, mi principal preocupación sigue siendo el bienestar de mis dos hijas, de nueve y ocho años.Creo que las autoridades deben garantizar que el interés superior de la niñez sea una prioridad real en cada decisión judicial, por encima de las diferencias entre los adultos. Esto significa escuchar a los niños, tomar en cuenta sus necesidades emocionales, proteger sus derechos y evitar que sean manipulados o utilizados como parte de una disputa familiar.

No se trata de favorecer a hombres o mujeres, sino de asegurar que cada caso se analice de manera imparcial y que las decisiones respondan a lo que verdaderamente beneficia a los menores. Los niños no deben cargar con las consecuencias de los conflictos de sus padres; tienen derecho a crecer en un entorno seguro, estable y libre de violencia”.