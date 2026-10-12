Trabajadores del IMSS mantienen protestas y cierres viales en el Estado de México

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantienen sus protestas y cierres viales en diferentes puntos del Estado de México y la Ciudad de México, debido a que sus demandas laborales no han sido resueltas. Las movilizaciones han provocado afectaciones a la circulación, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y buscar rutas alternas.

Entre las principales exigencias de los trabajadores se encuentran un aumento salarial, mejores condiciones para la jubilación y el abastecimiento de medicamentos e insumos en las unidades médicas. También solicitan revisar las condiciones laborales del personal que trabaja en hospitales y clínicas del instituto.

Uno de los principales motivos de inconformidad es el incremento salarial de 2.9 por ciento directo al sueldo tabular, propuesta que los manifestantes consideran insuficiente. Por ello, solicitan un aumento de 10 por ciento, además de respuestas a sus otras peticiones.

Las protestas se han extendido durante varios días y han llegado a avenidas importantes, carreteras y zonas cercanas a hospitales del IMSS. La falta de acuerdos ha provocado que los trabajadores mantengan sus movilizaciones mientras esperan una respuesta a sus demandas.

Cierres en diferentes puntos

Entre los puntos con afectaciones se encuentra la carretera México-Pachuca, a la altura del Hospital General Regional número 200, en Tecámac. También se contempla la zona de la Unidad de Medicina Familiar número 32, cerca del cruce de esta carretera con la avenida Gustavo Baz.

En Tlalnepantla, otro de los puntos señalados es la avenida Gustavo Baz, a la altura del Hospital General Regional número 72. Asimismo, se reportan posibles afectaciones en Periférico Norte y avenida López Portillo, cerca del Hospital General de Zona número 57.

En Ecatepec, las movilizaciones también han afectado zonas cercanas a la avenida Central, a la altura del Hospital General de Zona número 196 y la Unidad de Medicina Familiar número 92. Estas vialidades son utilizadas diariamente por trabajadores, estudiantes y personas que se trasladan entre distintos municipios del Valle de México.

En la Ciudad de México también se han señalado posibles cierres en Paseo de la Reforma, frente a las oficinas centrales del IMSS; en la calle Zamora, en la colonia Condesa, y en Circuito Interior, cerca del Centro Médico Nacional La Raza.

Otros puntos contemplados son Francisco del Paso y Troncoso, la lateral del Viaducto, Calzada del Hueso, avenida 510 y avenida Ingeniero Molina, además de calles cercanas a diferentes unidades médicas.

La lista de puntos afectados puede cambiar durante el día, por lo que no significa que todas las vialidades permanezcan cerradas al mismo tiempo.

Trabajadores esperan respuestas

Las inconformidades no se limitan al salario. Los manifestantes también han señalado problemas relacionados con el suministro de medicamentos, la falta de insumos y las condiciones en las que realizan sus actividades. Estas situaciones forman parte de las demandas que buscan atender mediante las movilizaciones.

El conflicto también ha generado diferencias entre los trabajadores inconformes y la dirigencia sindical. La falta de acuerdos ha provocado que las protestas continúen, mientras el personal espera una respuesta que permita avanzar en las negociaciones.

Por su parte, el IMSS ha señalado la importancia de mantener la atención médica y garantizar el funcionamiento de los servicios prioritarios. Entre ellos se encuentran urgencias, hospitalización, terapia intensiva, atención de partos y hemodiálisis. También es importante mantener libres los accesos a hospitales y clínicas para permitir el paso de ambulancias y pacientes que requieren atención médica.

La situación mantiene preocupados a los automovilistas y usuarios del transporte público, quienes pueden enfrentar retrasos durante sus traslados por las zonas donde se realizan las manifestaciones.

Ante este panorama, se recomienda a la población revisar los reportes viales antes de salir, disponer de tiempo adicional para sus recorridos y considerar caminos alternativos, principalmente en las inmediaciones de hospitales y avenidas principales.

Mientras no se alcancen acuerdos, las protestas podrían continuar en diferentes puntos. Los trabajadores esperan que sus peticiones sean atendidas, mientras que la ciudadanía debe mantenerse informada sobre los cierres y posibles cambios en la circulación.

El desarrollo de las negociaciones será importante para conocer si las movilizaciones disminuyen o si continúan durante los próximos días. Entretanto, las afectaciones viales representan un problema para quienes deben trasladarse entre los municipios del Estado de México y la capital del país.