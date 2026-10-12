Ecatepec inaugura Adoquinera para crear material que mejore la infraestructura del municipio

Ecatepec inaugura Adoquinera

Este Lunes, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, dio inicio a las actividades en la adoquinera, como una acción que tiene el objetivo de mejorar las condiciones de las vialidades del municipio.

La alcaldesa destacó que el Gobierno de Ecatepec puso en funcionamiento esta adoquinera como una acción que se suma a los esfuerzos de su administración para continuar con la transformación de las calles y avanzar en el mejoramiento de la infraestructura urbana, bajo el lema “Cambio que se siente”.

A través de una publicación, Cisneros Coss compartió la noticia con la población y señaló que la puesta en marcha de esta maquinaria representa un paso más en las labores emprendidas por su gobierno para atender las necesidades del municipio.

“¡Grandes noticias para Ecatepec! Ya está en funcionamiento la adoquinera. Esta es una acción más para continuar con la transformación de nuestras calles” señaló.

A través de un video en sus redes sociales, la mandataria municipal aseguró que durante la primera semana de funcionamiento se producirán los adoquines necesarios para la renovación de la primera calle prevista.

En el mismo video explica el funcionamiento de la maquinaria y la operación de todos los trabajadores que participan en la creación de estos adoquines que se crean para mejorar la infraestructura del municipio.

El funcionamiento de esta fábrica se suma a las acciones municipales orientadas a mejorar las vialidades y contribuir a la recuperación de los espacios públicos, con el propósito de favorecer las condiciones de movilidad de las y los habitantes de Ecatepec.

El Gobierno municipal busca fortalecer los trabajos de transformación urbana y atender los retos que desde un principio han sido prioridad para la administración actual.

Finalmente, la mandataria señaló que esperan producir no solo adoquín, sino tabicon ligero, tabicon pesado, ladrillo y más tipos de adoquín hechos con materiales que ayuden a la conservación ambiental.