Prevé Brugada cambios en el Programa de Ordenamiento para evitar malas interpretaciones

Informe Jefa de Gobierno, Clara Brugada. (GCDMX)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que presentará observaciones a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para posibles modificaciones en el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, con la finalidad de que no existan malas interpretaciones en el uso de terrenos baldíos o el cobro del impuesto predial.

La mandataria capitalina detalló que solicitó a la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis) y al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) que no queden planteamientos que puedan generar dudas en el Programa de Ordenamiento, el cual se encuentra en consulta.

“El programa está en consulta, se puede aclarar, se pueden hacer modificaciones. Han saltado temas como el uso de terrenos baldíos o malas interpretaciones sobre el predial, considero que esos temas se deberían de modificar”, dijo Clara Brugada.