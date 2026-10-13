Romina Contreras recibe el Premio Internacional ALMA 2026 por programa “Huixquilucan con Arte”

Romina Contreras Carrasco, presidenta municipal de Huixquilucan, recibió, por cuarto año consecutivo, el Premio Internacional ALMA 2026 en la categoría “Impulsor de la Cultura y el Arte” gracias a los resultados del programa “Huixquilucan con Arte” una iniciativa que se puso en marcha con el objetivo de recuperar espacios públicos, difundir el trabajo de artistas y promover la identidad de las comunidades.

Este reconocimiento es otorgado por la Asociación de Municipios de México A.C. (AMMAC) y la Alianza de Líderes Mundiales (ALMA).

El programa “Huixquilucan con Arte” comenzó en 2022 con la finalidad de acercar las expresiones artísticas a la población, fomentar valores y fortalecer el sentido de pertenencia entre los habitantes de las zonas Tradicional, Popular y Residencial del municipio.

Mediante murales y esculturas, se han abordado temas como la prevención de la violencia de género, la lucha contra el cáncer de mama, el cuidado del medio ambiente y del agua, así como el respeto a las tradiciones del municipio.

Desde el inicio del programa, se han realizado cerca de 120 esculturas monumentales y 49 murales distribuidos en distintas comunidades y colonias, según los datos de la administración municipal.

Destacan esculturas con figuras de conejos, corazones, mariposas, balones de fútbol y sillas inspiradas en el topónimo de Huixquilucan. Estas intervenciones buscan modificar el paisaje urbano y generar espacios de convivencia para las familias.

El programa también contempla la participación de creadores locales, con la finalidad de difundir su trabajo y facilitar el acceso al arte en espacios públicos, más allá de los recintos culturales tradicionales.

Nallely Gutiérrez Gijón, presidenta ejecutiva de AMMAC y presidenta de ALMA, destacó que este premio busca reconocer a personas cuyas acciones generan oportunidades e inciden en sus comunidades.

El Premio Internacional ALMA 2026 incluyó categorías relacionadas con tecnología e innovación digital, sostenibilidad ambiental, desarrollo social, empoderamiento femenino, seguridad, comunicación, infraestructura urbana, gestión municipal y trayectoria artística, entre otras.