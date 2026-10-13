Fitch Ratings eleva la calificación crediticia de Atizapán por solidez financiera

Pedro Rodríguez Villegas entrega útiles escolares a trabajadores del SUTEYM

La disciplina financiera, el manejo responsable de los recursos públicos y la eficiencia presupuestal del Gobierno de Atizapán de Zaragoza, encabezado por el presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, fueron reconocidos por la agencia internacional Fitch Ratings, que elevó la calificación crediticia del municipio de ‘AA-(mex)’ a ‘AA(mex)’, con Perspectiva Estable.

Esta mejora refleja un fortalecimiento en la posición financiera del municipio y su capacidad para cumplir con sus compromisos económicos.

De acuerdo con el informe publicado el pasado 7 de octubre, la revisión al alza de la calificación responde al crecimiento sostenido de los balances operativos, una sólida posición de liquidez y una mayor capacidad para cubrir el servicio de la deuda. Estos factores sitúan a Atizapán de Zaragoza entre los municipios con evaluaciones crediticias favorables a nivel nacional.

Fitch Ratings destacó que el desempeño financiero de Atizapán es comparable al de municipios como Huixquilucan, San Luis Potosí y Altamira, que cuentan con la misma categoría crediticia. Asimismo, la calificación del municipio se ubica por encima de la otorgada a otros gobiernos municipales evaluados en ‘AA-(mex)’, como Tultitlán y Tlalnepantla.

Entre los indicadores que respaldan esta evaluación destaca el crecimiento real del 7.6% en los ingresos municipales durante 2025. A ello se suma la tendencia positiva de la recaudación local, impulsada por políticas de acercamiento a los contribuyentes, programas de descuentos, subsidios e incentivos vinculados al pago del impuesto predial.

Asimismo, la agencia reconoció que el municipio mexiquense ha mantenido márgenes operativos adecuados, con un promedio del 17% durante los últimos cinco años, cifra superior a la mediana del 12% registrada entre los municipios evaluados por Fitch Ratings. Este indicador da cuenta de un desempeño operativo favorable frente al referente comparativo de la calificadora.

En materia de deuda pública, el informe señala que el endeudamiento municipal fue clasificado como sostenible por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al cierre de 2025 y durante el primer semestre de 2026. Además, destaca que el Gobierno Municipal no contempla contratar nuevos financiamientos, ni de corto ni de largo plazo.