Cae miembro de banda que roba relojes de alta gama en MH

Detenido Josimar Antonio “N". (SSC)

La policía capitalina detuvo a Josimar Antonio “N”, de 38 años, quien está relacionado con un grupo criminal dedicado al robo de relojes de alta gama, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Este presunto criminal resguarda los objetos que son robados, para posteriormente revenderlos en distintos puntos de la capital.

Cuando los oficiales se encontraban el cruce de Periférico y la calle Gorrión, en la colonia Tacubaya, una mujer les solicitó apoyo y les informó que un sujeto la había asaltado con un arma de fuego, además de señalarles la ruta por la que huyó.

Con apoyo de los monitoristas del C2 Poniente, los policías iniciaron la búsqueda y, metros adelante, interceptaron a este sujeto, a quien le aseguraron un arma de fuego con cargador y seis cartuchos útiles.

Además, le encontraron un bolso negro de una marca reconocida, tres carteras pequeñas, tres relojes de alta gama, un anillo de plata, cuatro teléfonos móviles y una mochila naranja, objetos cuya legal posesión no pudo acreditar.