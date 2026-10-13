Caos en Periférico Sur: Manifestantes bloquean carriles centrales este 13 de octubre (Redes Sociales)

La presencia de manifestantes provocó el bloqueo de varios carriles sobre el Periférico Sur, causando un severo caos vehicular a la altura de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

El cierre de la circulación se registró justo frente a las oficinas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afectando a cientos de automovilistas que transitaban por la zona.

¿Por qué se registra el bloqueo en Periférico Sur?

El bloqueo en los carriles centrales y laterales se deriva de una manifestación de comerciantes semifijos, quienes exigen la reinstalación de sus puestos luego de que les fueran retirados por las autoridades.

Como medida de protesta para recuperar sus espacios de trabajo, los comerciantes decidieron bloquear la circulación en esta importante zona vial, plantándose frente a la sede de la SSCP, antes de la incorporación con la avenida Luis Cabrera en dirección al norte.

A esta jornada de movilizaciones también se sumaron empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que complicó aún más el panorama para los automovilistas en distintos puntos de la capital.

¿Cuál es la situación del tráfico vehicular en la zona?

La manifestación ha generado un intenso asentamiento vehicular, derivando en largas filas de automóviles en las inmediaciones de Perisur.

La protesta ha dificultado el descenso de los vehículos que provienen del segundo piso del Periférico Sur, dejando a los conductores varados con retrasos significativos.

Ante las fuertes afectaciones en la circulación, se recomienda a los automovilistas evitar dicho tramo y utilizar vías alternativas para llegar a sus destinos, como pueden tomar Avenida Insurgentes Sur y Boulevard de la Luz / Camino a Santa Teresa.