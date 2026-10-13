Interviene EdoMéx 2 mil 75 hectáreas durante temporada de restauración forestal

El Gobierno del Estado de México concluyó la Temporada de Restauración Forestal 2026 con trabajos en 2 mil 75 hectáreas y la distribución de 2 millones 62 mil plantas, como parte de las acciones para recuperar y conservar las zonas forestales de la entidad.

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS) informó que las labores se desarrollaron durante cuatro meses en Áreas Naturales Protegidas y regiones consideradas prioritarias, entre ellas los parques estatales Sierra de Guadalupe, Sierra de Tepotzotlán, Sierra Patlachique, Cerro Gordo y Sierra Hermosa, además del Bosque de Agua, el Nevado de Toluca y distintas zonas forestales del sur mexiquense.

Dichas acciones permitieron cumplir la meta programada y buscan favorecer la recuperación de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad, la recarga de los acuíferos y la protección de los recursos naturales.

La restauración forestal también contribuye a la captación e infiltración del agua de lluvia, así como a mitigar los efectos del cambio climático, señaló la secretaría.

En los trabajos participaron instituciones, comunidades, brigadistas y personas voluntarias, cuya colaboración fue reconocida por la dependencia estatal.

Cave mencionar que las acciones forman parte del Programa Estatal de Restauración, mediante el cual la administración de la gobernadora Delfina Gómez busca atender los factores que afectan a los ecosistemas y promover la protección, conservación y recuperación de las zonas forestales del Estado de México.