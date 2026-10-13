Horacio Duarte comparecerá ante el Congreso mexiquense por el Tercer Informe de Gobierno

La glosa abordará los resultados en seguridad, programas sociales y obra pública, así como la reducción de la pobreza y la generación de empleos

El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, comparecerá ante el pleno de la LXII Legislatura local como parte de la glosa del Tercer Informe de Gobierno de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en una sesión en la que se prevé abordar los avances en seguridad, bienestar social, infraestructura, educación y desarrollo económico.

Los resultados que se presentarán son una reducción de 15.5 por ciento en la incidencia delictiva y de 21.8 por ciento en las defunciones por homicidio entre 2024 y 2025, con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En materia social, se informará sobre una inversión superior a 54 mil millones de pesos en programas de apoyo, entre ellos Mujeres con Bienestar, que ha atendido a más de un millón de beneficiarias. También se expondrá que 1.9 millones de habitantes de la entidad salieron de la pobreza entre 2022 y 2024.

En infraestructura, la administración estatal reporta una inversión superior a 19 mil 800 millones de pesos para realizar más de 2 mil 500 obras públicas durante 2026, declarado por el gobierno mexiquense como el Año de las Obras. Entre los proyectos se encuentra la reconstrucción integral de 108 kilómetros del Periférico Norte.

En el rubro educativo, se prevé informar sobre la construcción de mil 875 espacios escolares y los trabajos de rehabilitación o mantenimiento en más de 14 mil planteles durante los primeros tres años de la actual administración.

Respecto al desarrollo económico, se presentarán cifras de más de 280 mil empleos generados en el mismo periodo, así como el primer lugar nacional de la entidad en creación de empleo formal por segundo año consecutivo.

Otro de los temas previstos es el Plan Integral de la Zona Oriente, que contempla recursos superiores a 110 mil millones de pesos para mejorar los servicios de agua, movilidad, salud, educación y vivienda, además de ampliar la infraestructura en esa región del estado.

Cabe recordar que los datos forman parte de los resultados presentados por la gobernadora Delfina Gómez durante su Tercer Informe de Gobierno y en una posterior gira de rendición de cuentas, que reunió a más de 200 mil personas en actos realizados en Donato Guerra, Chicoloapan, Cuautitlán Izcalli y San Felipe del Progreso.