Movilidad, obra pública y seguridad marcan comparecencia de Horacio Duarte

El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, destacó los proyectos de ampliación del transporte público, la inversión en obra pública y los resultados reportados en materia de seguridad durante su comparecencia ante la LXII Legislatura local, como parte de la glosa del Tercer Informe de la gobernadora Delfina Gómez.

Ante las y los diputados, señaló que las secretarías General de Gobierno y de Movilidad trabajan con transportistas en la elaboración de un programa integral para mejorar el servicio de transporte público, por instrucción de la mandataria estatal.

Los proyectos de infraestructura mencionados fueron la Línea 3 del Mexicable, en Naucalpan, y cuatro nuevas líneas de Mexibús, además de la construcción de universidades y hospitales, así como trabajos de mantenimiento y repavimentación de calles.

En materia de obra pública, recordó que 2026 fue declarado el “Año de las Obras”, con una inversión superior a 19 mil 800 millones de pesos para más de 2 mil 500 intervenciones en la entidad. Entre los proyectos se encuentra la reconstrucción integral de los 108 kilómetros del Periférico Norte.

Duarte Olivares sostuvo que la ampliación de la infraestructura de movilidad forma parte de las prioridades de la administración estatal, junto con el fortalecimiento de los servicios de salud y educación y la garantía del acceso al agua.

En materia económica, informó que el Estado de México registró más de 296 mil nuevos empleos formales entre septiembre de 2023 y septiembre de 2026, de acuerdo con cifras actualizadas de la Secretaría de Desarrollo Económico.

El funcionario señaló que esta cifra representa aproximadamente uno de cada tres puestos de trabajo formales generados en el país durante ese periodo.

La misma dependencia reportó una inversión nacional acumulada de 271 mil 300 millones de pesos durante los primeros tres años de la actual administración, monto que, según el comunicado, equivale a 24 veces lo registrado en el mismo periodo del gobierno anterior.

Disminución de la pobreza y programas sociales

En el rubro de bienestar, el secretario general de Gobierno indicó que, entre 2022 y 2024, la proporción de población en situación de pobreza en el Estado de México pasó de 43 a 31 por ciento. De acuerdo con los datos presentados, casi 1.9 millones de personas dejaron esa condición, entre ellas 375 mil que salieron de la pobreza extrema.

Agregó que durante los primeros tres años de gobierno se destinaron más de 54 mil millones de pesos a programas sociales, de los cuales más de 27 mil millones correspondieron a Mujeres con Bienestar, iniciativa que ha atendido a más de un millón de mujeres.

En educación, reportó la construcción de mil 875 espacios educativos y la rehabilitación o mantenimiento de más de 14 mil planteles durante los primeros tres años de la administración, además de la entrega de más de 323 mil becas estatales.

En cuanto a los servicios de salud, señaló que durante el tercer año de gobierno se otorgaron más de 27 millones 800 mil consultas médicas en la entidad.

Reportan reducción de homicidios

En materia de seguridad pública, atribuyó los resultados reportados a la coordinación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno mediante la Mesa de Paz, encabezada diariamente por la gobernadora Delfina Gómez.

Con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) citadas en el Tercer Informe de Gobierno, indicó que entre 2024 y 2025 la tasa de incidencia delictiva disminuyó 15.5 por ciento, mientras que las defunciones por homicidio se redujeron 21.8 por ciento.

Añadió que durante 2025 el Estado de México registró la cifra más baja de homicidios de los últimos 15 años, de acuerdo con los datos referidos por la administración estatal.

Al concluir su comparecencia, el funcionario afirmó que el gobierno mexiquense busca consolidar un modelo de administración sustentado en finanzas sanas, transparencia y honestidad en el manejo de los recursos públicos, así como en la cercanía con la población.