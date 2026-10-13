Vinculan a proceso a 3 “Olmos Fragoso”, ladronas de casa habitación

Detenidos Samantha “N”, Cristina “N” y Melani “N". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso a tres mujeres, integrantes del grupo delictivo “Los Olmos Fragoso”, ladrones de casa habitación en la capital.

Se trata de Samantha “N”, Cristina “N” y Melani “N”, señaladas del delito de robo agravado.

Según la reconstrucción de los hechos, el 16 de mayo de 2026, las tres mujeres habrían ingresado a un edificio de departamentos en la colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez. Mientras Cristina “N” permanecía en el vestíbulo, Samantha “N” y Melani “N” habrían forzado el acceso a una vivienda y sustraído relojes, joyas, computadoras portátiles y otros aparatos electrónicos, con un valor aproximado de 300 mil pesos, según lo reportado por la víctima.

Los agentes de la Policía de Investigación (PDI) analizaron las videograbaciones del inmueble y compararon las características físicas de las mujeres que aparecen en ellas, lo que permitió identificar a las probables responsables. El agente del Ministerio Público integró estos hallazgos con entrevistas y diligencias de reconocimiento, con lo que solicitó y obtuvo las órdenes de aprehensión correspondientes.

El cinco de octubre de 2026, la PDI localizó y aprehendió a Melani “N” en el municipio de Ecatepec, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Un día después, ejecutó las órdenes de aprehensión contra Samantha “N” y Cristina “N” en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde ya se encontraban privadas de la libertad por otros procesos penales por robo.

Cristina “N” fue detenida el pasado 13 de junio e imputada por el delito de robo agravado en pandilla, registrado el pasado ocho de marzo, al interior de un departamento en la alcaldía Cuauhtémoc.

Samantha “N”, arrestada el 17 de julio, es señalada por el delito de robo agravado, en contra de una mujer en la alcaldía Benito Juárez.

Con los datos de prueba recabados, la autoridad judicial vinculó a proceso de Samantha “N” y Cristina “N” el siete de octubre, y de Melani “N” el nueve de octubre. Para este proceso, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva contra las tres mujeres y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Los “Olmos Fragoso”

José Israel Martínez Espinoza, líder de la célula delictiva “Olmos Fragoso”, fue detenido el pasado 22 de abril.

Esta célula está dedicada al robo a casa habitación, vinculado con 38 eventos entre 2023 y en 2026.

El modus operandi de este grupo consiste en realizar recorridos constantes en zonas residenciales para identificar los inmuebles que se encuentran sin propietarios y una vez identificados, ingresan y forzan las chapas de los accesos principales para robar diversos objetos de valor.

Esta banda está relacionada con al menos 38 eventos entre 2023 a 2026 en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza, Tlalpan, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero y Coyoacán.