¿A qué hora lloverá este miércoles 14 de octubre en CDMX? Alertan por posibles tormentas eléctricas y granizo

Lluvias CDMX | miércoles 14 de octubre Foto: Cuartoscuro (Crisanta Espinosa Aguilar)

Por si las marchas y manifestaciones no causarán suficiente caos en la capital del país, las lluvias estarán regresando el día de hoy, por lo que se recomienda anticipar salidas y tomar precauciones. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México actualizó su pronóstico del clima, anticipando precipitaciones fuertes así como posibilidad de tormenta eléctrica.

¿A qué hora lloverá este miércoles 14 de octubre en CDMX?

A pesar de que la tarde ha sido soleada en la zona metropolitana, la SGIRPC advirtió que se espera un descenso de la temperatura en las próximas horas y hasta la madrugada acompañadas de posibilidad de lluvias de entre 14 y 49 mm con tormentas eléctricas.

Tarde calurosa, cielo medio nublado a nublado, #lluvias fuertes puntuales e intervalos de chubascos con actividad #eléctrica y posible caída de #granizo. Para mañana se prevé amanecer frío a fresco, tarde cálida a calurosa e intervalos de chubascos. 🌡 #Temperatura actual: 26 °C Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 14, 2026

Se espera que las lluvias comiencen entre las 17:00 y las 18:00 horas, extendiéndose hasta las 21:00 horas aproximadamente, concluyendo cerca de las 22:00 y las 00:00 horas del jueves 15 de octubre. En este lapso, se podrían presentar presencia de tormenta eléctrica y vientos de hasta 45 kilómetros por hora.