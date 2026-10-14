Conagua y municipios del Edomex acuerdan acciones para sanear la presa Madín

Conagua y autoridades municipales

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) sostuvo una reunión con autoridades municipales del Estado de México para establecer acciones dirigidas a la protección ambiental y al saneamiento de la presa Madín, con el propósito de atender los problemas de contaminación que afectan a este cuerpo de agua.

El encuentro se realizó en atención a la Recomendación 135/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y contó con la participación de representantes de Atizapán de Zaragoza, Jilotzingo y Naucalpan, quienes acordaron fortalecer el trabajo conjunto para avanzar en la recuperación de la presa.

Acuerdan programa de saneamiento

Entre los principales compromisos se encuentra impulsar un programa integral de saneamiento y organizar jornadas de limpieza para disminuir la contaminación. Las acciones también buscan involucrar a la ciudadanía en el cuidado de los recursos hídricos y fomentar la protección del entorno natural.

De acuerdo con los planteamientos de la reunión, la coordinación entre las autoridades pretende contribuir a la conservación y recuperación de la presa Madín, así como favorecer su aprovechamiento sustentable en beneficio de las comunidades de la región y de las futuras generaciones.

Participan autoridades municipales

En la reunión estuvieron presentes el subdirector general jurídico de la Conagua; el presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro David Rodríguez Villegas; el alcalde de Jilotzingo, Raziel Eugenio Chavarría Chavarría, y el director del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) de Naucalpan, Gregorio Ramos Ramírez.

Durante el encuentro, los participantes dialogaron sobre la necesidad de reforzar la coordinación entre las instituciones para atender los desafíos ambientales e hídricos relacionados con la presa.

Con estos acuerdos, la Conagua y los gobiernos municipales buscan sumar esfuerzos para proteger los recursos naturales de la región y avanzar en las acciones de saneamiento y conservación de este cuerpo de agua.