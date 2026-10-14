Oposición cuestiona resultados de informe, exhibe pendientes; Brugada pide no difundir falsedades

Coordinadores de PRI, PAN y MC en el Congreso local

Los grupos parlamentarios de oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— cuestionaron resultados en materia de seguridad, movilidad, vivienda, infraestructura, servicios públicos y la falta de instrumentos de planeación y desarrollo urbano; señalaron que las cifras de inversión reportadas y los anuncios de obras no se traducen en mejoras para la ciudadanía.

La coordinadora del PRI, Tania Larios, exigió a la mandataria un balance sobre el cumplimiento de sus promesas de campaña, que contemplaba más de 160 acciones; también señaló que en la capital no se garantizan plenamente los derechos de la ciudadanía, particularmente el de la libre manifestación; como ejemplo, mencionó la protesta del personal médico del IMSS, realizada un día antes del informe, y lamentó que se minimizaran las inconformidades sociales.

“Debemos de reivindicar el sentido democrático de la rendición de cuentas, lamentablemente la mayoría de los posicionamientos serán una competencia de adulaciones, que en nada ayudarán a este ejercicio republicano y a la ciudadanía”, auguró.

“La simulación es un lujo que no nos podemos dar”, afirmó mientras era interrumpida por diputados de Morena que gritaban consignas como: “jefa de Gobierno” y “es un honor estar con Clara hoy”.

Para finalizar, Larios urgió resolver los problemas de la capital y dejar de administrarlos; aseguró que su partido cuenta con voluntad política para trabajar de la mano con el Gobierno en turno.

PAN cuestiona asistencia de Servidores Públicos

Al ser interrumpido en constantes ocasiones durante su mensaje, el coordinador de la bancada del PAN, Andrés Atayde, cuestionó sobre la asistencia de las y los presentes, “hay mucho servidor público, que no sé si están en horario laboral”, dijo en presencia de Gobernadores de otras entidades, los integrantes del gabinete local y federal, alcaldes, senadores, ministros y más invitadas e invitados.

El panista reconoció a la mandataria por pronunciarse en defensa del área verde del Bosque de Chapultepec y descartar la construcción del Museo Militar; asimismo, llamó a la jefa de Gobierno a defender a las familias capitalinas ante el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Tras manifestar sus cuestionamientos, afirmó que las cifras oficiales no reflejan la percepción de inseguridad de la ciudadanía y señaló el aumento de las extorsiones, además acusó a la administración de maquillar las cifras de delitos de alto impacto.

“Nos dicen en este informe que la Ciudad de México es hoy más segura que nunca: que los delitos de alto impacto, incluidos los homicidios, bajaron. Y suena bien. Pero, esas cifras solo cuentan lo que llega a una carpeta de investigación. Y, aquí, de cada 100 delitos, solamente 6 llegan a una carpeta”, lamentó y destacó que La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, revela que la capital es la entidad con más delitos por habitante del país.

Por lo anterior, propuso crear un fondo para reencarpetar toda la red vial primaria y secundaria; cuidar a las víctimas del delito de despojo, a través de 10 iniciativas presentadas por su partido, y la creación de polos de inversión e innovación, con incentivos fiscales a empresas. Finalmente pidió que los programas sociales y las giras del gobierno no se utilicen con fines electorales.

La CDMX merece más que un informe

Antes de posicionarse, Royfid Torres, coordinador de Movimiento Ciudadano, reconoció el uso de la fuerza ejercido durante la protesta por agua en Guadalajara, Jalisco y aseguró que los hechos se investigarán, “todo abuso debe investigarse, sancionarse y repararse… porque lo que exigimos a este gobierno, también lo exigimos a nuestros propios gobiernos. Y con ese mismo criterio venimos a evaluar este informe. Y esta ciudad merece más”.

Durante su mensaje afirmó que la Ciudad de México necesita resultados tangibles y no sólo cifras. Señaló que, pese a los 48 mil millones de pesos reportados para el Metro en dos años, persisten problemas de frecuencia, mantenimiento, seguridad y accesibilidad.

“¿De qué sirve que se anuncien obras y las calles se siguen inundando?... cuando se presumen reencarpetados y los trayectos siguen llenos de baches”.

También cuestionó el avance de las Utopías, uno de los proyectos emblemáticos y cuya promesa era entregar 100 en seis años y de las 32 que deberían estar listas a estas alturas, sólo ocho han sido entregadas.

Y exigió mejores condiciones laborales para el personal de limpia, atención pública a la salud mental de los jóvenes y acciones contra la inseguridad y la extorsión a pequeños negocios. “La ciudad merece más que un informe, merece un gobierno que se haga cargo”, sostuvo.

Brugada pide no difundir falsedades

Tras escuchar los cuestionamientos, la jefa de Gobierno dio respuesta a quienes cuestionaron los resultados y llamó a no desinformar.

Brugada aseguró que “es irresponsable difundir falsedades” y rechazó las cifras de inseguridad mencionadas por la bancada del PAN; reiteró que las cifras en seguridad son transparentes.

“No podemos estar diciendo que hay cifra negra en feminicidios… las muertes por otras causas que se han planteado en los datos del Inegi, no son correctos… Se observa una consistencia absoluta entre los datos de la Fiscalía de la Ciudad, con los datos del Sistema Nacional de Seguridad y los datos del Inegi”,

También fue muy tajante al declarar que jamás dará una orden para reprimir a las y los ciudadanos, “bienvenidas todas las manifestaciones, bienvenidas todas las acciones en contra del Gobierno o no”, dijo tras señalar que la diputada del PRI es quien pide que se garanticen los derechos, pero recordó que el partido al que pertenece Larios es el mismo que reprimió a los estudiantes del 2 de octubre del 68.