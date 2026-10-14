Alebrijes Desfile de Alebrijes en CDMX 2026:¿Cuál es el origen de estas figuras y quién las creo? (Pexels)

La Ciudad de México se alista para albergar una nueva edición del Desfile de Alebrijes Monumentales, una de las fiestas culturales más esperadas del año en la que cientos de criaturas fantásticas toman las calles de la capital. Estos personajes, caracterizados por sus formas imposibles y vivos colores, representan una de las expresiones más coloridas y reconocidas del arte popular mexicano.

¿Qué es un alebrije y cuál es su significado cultural?

Un alebrije es una criatura fantástica que nace de la combinación de diversos animales, tanto reales como imaginarios. Cualquier fusión que surja en la mente creativa de un artesano puede dar forma a una figura mística que escapa a toda lógica, pero que mantiene una profunda autenticidad.

Cada alebrije posee una historia única e irrepetible al surgir del sueño, la intuición y el talento de su creador. Más allá de su valor estético y su combinación anatómica, estas piezas elaboradas en cartonería funcionan como un símbolo de creatividad, tradición e identidad espiritual dentro del folclor mexicano.

¿Cuál es el origen de los alebrijes y quién fue su creador?

El origen de estas piezas artísticas se remonta a la década de 1930 en la Ciudad de México y surgió de la mente del artesano cartonero Pedro Linares López. La historia relata que Linares cayó gravemente enfermo y, durante su periodo de convalecencia, experimentó una serie de sueños muy extraños en los que se encontraba en un bosque surrealista rodeado de animales híbridos con alas, cuernos, garras y escamas.

Durante el trance, aquellas extraordinarias criaturas repetían la palabra “alebrije”. Tras recuperarse por completo, el artesano decidió materializar aquellas visiones utilizando papel maché, cartón, alambre y pinturas de colores vibrantes, dando vida al primer alebrije de la historia y estableciendo una tradición artesanal que perdura hasta nuestros días.

¿Cuándo y a qué hora es el Desfile de Alebrijes Monumentales 2026 en la CDMX?

El Desfile de Alebrijes Monumentales 2026 se llevará a cabo este sábado 17 de octubre. El evento dará inicio a las 12:00 horas partiendo desde el Zócalo capitalino.

Respecto a la ruta oficial, el desfile dara su recorrido por la calle 5 de Mayo para posteriormente incorporarse a la avenida Juárez y continuar su trayecto sobre Paseo de la Reforma, concluyendo el recorrido en el Ángel de la Independencia, donde las obras permanecerán exhibidas para el público general.