Abarca Policía de Género de la SSC sólo 53% de cobertura prometida

Seguridad Policía de Género de la Ciudad de México. (SSC)

A un año de su creación, la Policía Especializada de Género de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no ha logrado el despliegue vehicular y policial prometido. Este cuerpo de agentes, implementado a través de una estrategia integral que coloca en el centro a las mujeres y sus necesidades, a finales de 2025 tendría que haber contado, según autoridades, con 73 unidades violeta de patrullaje, no obstante, la cobertura apenas rebasa el 50 por ciento.

Además de la falta de unidades en campo, algunas ya se encuentran fuera de circulación.

El despliegue de este cuerpo policial tiene el objetivo apoyar a las mujeres mediante entrevistas con perspectiva de género, contención emocional, orientación sobre sus derechos, coordinación interinstitucional, traslados, canalizaciones y seguimiento de los casos, con el propósito de establecer una ruta de protección verificable y cercana. Además de fortalecer las indagatorias que realice el Ministerio Público y que contengan todos los elementos para judicializar casos de violencia contra la mujer.

Con una mejor preparación para el llenado del informe policial homologado y la puesta a disposición, los agentes, de acuerdo con lo prometido, serían clave para que las carpetas de investigación sean revisadas por jueces y se aplique el peso de la Ley contra los agresores.

En septiembre del 2025, en entrevista con Crónica, María Del Rosario Novoa Peniche, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) explicó que en la primera etapa del proyecto, fueron desplegadas 30 patrullas de género con 180 elementos y para final del 2025, se dispondría de 73 unidades con 438 policías especializados, mínimo dos por demarcación, adscritos a los cuadrantes más conflictivos, con especial atención en las alcaldías Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón, territorios donde se tiene el mayor número de reportes de agresiones hacia el sexo femenino.

Sin embargo, en información obtenida vía trasparencia, a 10 meses de que debería de estar completa la flotilla, la Policía de Género de la SSC posee 39 vehículos patrulla, 52.42 por ciento de las 73 que deberían de estar en circulación. Adicionalmente, en el primer aniversario de la puesta en operación de esta policía, la institución comunicó que ha brindado junto con los elementos de la Subsecretaría de Operación Policial atención prioritaria a más de 26 mil mujeres, con mil 249 policías formados en la acción, pero específicamente, este cuerpo policial sólo tiene 130 personas policías, es decir, 29. 68 por ciento de los uniformados anunciados.

Con todo, los vehículos patrulla no se encuentran en operación en su totalidad. De los 39 automóviles, tres se encuentran en taller, justificado por la SSC hasta el siete de octubre del 2026, “para mantenimiento preventivo y/o correctivo”, en tanto que una más está siniestrada.

La justificación para el nacimiento de esta policía violeta fue que la nueva logística tiene la finalidad de tomar de la mano a las víctimas y capacitarlas para que tengan la fortaleza de acusar a quien les hace daño, en lugar de presionarlas desde el primer momento a acudir a la Fiscalía de justicia y enfrentar un proceso penal.

La Dirección General de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios de la Dirección de Transportes de la SSC, tienen un sus registros que desde el comienzo de la estrategia, cuando se arrendaron 36 patrullas, del ocho al 30 de septiembre del 2025, el parque vehicular se mantuvo con esos números hasta enero del 2026, tiempo en el que tenían que existir 73. En febrero de ese año se obtuvo una unidad más y hasta abril se adquirieron dos más, para llegar a 39 en la flotilla.

Todo el 2026, hasta la fecha consultada, del 28 de septiembre, la cantidad de vehículos patrulla no tuvo cambios para arrendar más unidades.

Para los últimos días de septiembre de 2025, una fracción del personal policial de cuadrantes y mandos operativos fue certificada en “Primer Respondiente en Delitos de Violencia de Género”, en conjunto con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, especialización que pretende territorializar la atención, para que a final de la administración, conforme a los anunciado por autoridades, todos los elementos que laboran en las calles obtengan dicha certificación, de tal manera que cualquier uniformado tenga la preparación para auxiliar a una víctima, pero los agentes de este cuerpo policial aún no llegan a los más de 400.

Con datos del a SSC, la Policía Especializada de Género ha realizado más de 23 mil acciones, entre las que se encuentran 20 mil 577 supervisiones, mil 841 asesorías técnicas, 769 labores de proximidad y 304 intervenciones operativas en distintas zonas prioritarias de la Ciudad de México, con presencia policial hasta los hogares mediante programas como “Casa por Casa”, “Alerta Hogar Seguro” y “Territorios de Paz”, pero el parque vehicular aún no se arrendó completamente como se anunció.