Pedro Rodríguez entregó un Aula Digital y nuevo mobiliario escolar en Secundaria Técnica de Atizapán

El Presidente Municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, entregó este miércoles, un Aula Digital y nuevo mobiliario escolar en la Secundaria Técnica No. 62 “Jaime Torres Bodet” (turno matutino) para impulsar el aprendizaje del estudiantado.

​Durante el evento, el edil enfatizó el compromiso de la administración local con el desarrollo académico y el bienestar de las juventudes del municipio.

Esta entrega representa una parte de la inversión que se realiza a las instituciones académicas del municipio en beneficio de miles de niñas y niños, para fortalecer los niveles de educación.

La escuela recibió equipamiento nuevo que conforma un Aula Digital de última generación y nuevas butacas para optimizar las condiciones del salón y para que los alumnos puedan tener espacios más dignos y cómodos durante sus clases.

Rodríguez Villegas destacó que la juventud representa el presente de Atizapán, reafirmando su confianza en el talento de los estudiantes para alcanzar sus metas.

​Uno de los alumnos beneficiados, agradeció al presidente municipal por las acciones de renovación a su escuela. “ Muchas gracias señor presidente municipal, por creer en la educación y por contribuir al crecimiento de nuestra escuela” señaló.

A través de sus redes sociales, el mandatario municipal compartió fotografías del evento, así como del recorrido por las aulas de la escuela y lo acompañó con el siguiente mensaje.

“Hoy por la mañana visité la Secundaria Técnica No. 62 Jaime Torres Bodet, turno matutino, donde entregamos un Aula Digital y butacas que impulsen el aprendizaje de nuestras y nuestros estudiantes.

Creo en su talento y en todo lo que pueden lograr. ¡Sigamos creciendo con la educación!”

La acción forma parte de un programa continuo de fortalecimiento a la infraestructura escolar bajo la consigna de crecer a través de la educación.