Pedro Rodríguez entregó un Aula Digital y nuevo mobiliario escolar en Secundaria Técnica de Atizapán

El Presidente Municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, entregó este miércoles, un Aula Digital y nuevo mobiliario escolar en la Secundaria Técnica No. 62 “Jaime Torres Bodet” (turno matutino) para impulsar el aprendizaje del estudiantado.
Durante el evento, el edil enfatizó el compromiso de la administración local con el desarrollo académico y el bienestar de las juventudes del municipio.
Esta entrega representa una parte de la inversión que se realiza a las instituciones académicas del municipio en beneficio de miles de niñas y niños, para fortalecer los niveles de educación.
La escuela recibió equipamiento nuevo que conforma un Aula Digital de última generación y nuevas butacas para optimizar las condiciones del salón y para que los alumnos puedan tener espacios más dignos y cómodos durante sus clases.
Rodríguez Villegas destacó que la juventud representa el presente de Atizapán, reafirmando su confianza en el talento de los estudiantes para alcanzar sus metas.
Uno de los alumnos beneficiados, agradeció al presidente municipal por las acciones de renovación a su escuela. “ Muchas gracias señor presidente municipal, por creer en la educación y por contribuir al crecimiento de nuestra escuela” señaló.
A través de sus redes sociales, el mandatario municipal compartió fotografías del evento, así como del recorrido por las aulas de la escuela y lo acompañó con el siguiente mensaje.
“Hoy por la mañana visité la Secundaria Técnica No. 62 Jaime Torres Bodet, turno matutino, donde entregamos un Aula Digital y butacas que impulsen el aprendizaje de nuestras y nuestros estudiantes.
Creo en su talento y en todo lo que pueden lograr. ¡Sigamos creciendo con la educación!”
La acción forma parte de un programa continuo de fortalecimiento a la infraestructura escolar bajo la consigna de crecer a través de la educación.