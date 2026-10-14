Separan de sus funciones a trabajadores de Cuauhtémoc por consumir mercancía retirada de la vía pública

Alessandra Rojo, alcaldesa de Cuauhtémoc

La alcaldía Cuauhtémoc separó de sus funciones, de manera inmediata e indefinida, a las personas que aparecen en un video difundido en redes sociales mientras consumen mercancía de un puesto de comercio informal retirado de la vía pública.

La demarcación señaló que la decisión se tomó conforme a la normatividad vigente y sostuvo que esa conducta es incompatible con los principios de respeto, legalidad y trato digno que deben regir las acciones del personal en espacios públicos.

La administración encabezada por Alessandra Rojo de la Vega indicó que ese comportamiento no representa la forma de actuar del gobierno local y afirmó que las acciones de ordenamiento en la vía pública deben realizarse con apego a las disposiciones aplicables y respeto a comerciantes, vecinos y ciudadanía.

Asimismo, la alcaldía señaló que estas actuaciones deben ajustarse a sus códigos de Ética y de Conducta.

La alcaldía no precisó la identidad de las personas involucradas ni detalló las circunstancias en las que ocurrió el hecho.