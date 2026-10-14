Naucalpan presente en la primera sesión de la Red Mexiquense de Municipios por la Salud

En su calidad de vicepresidente de la Red Mexiquense de Municipios por la Salud, el alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, participó en la primera sesión ordinaria de este organismo, realizada en la Ex Hacienda de Xico, en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad y fue encabezada por su presidente municipal, Alan Velasco Agüero.

La Red Mexiquense de Municipios por la Salud forma parte de una estrategia impulsada por el Gobierno de México, que tiene como objetivo, fortalecer la coordinación entre los 125 ayuntamientos mexiquenses y el sector salud para desarrollar acciones de prevención, atención y promoción del bienestar de la población.

El pasado 18 de agosto, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la instalación de esta Red, cuya visión retoma una iniciativa promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el propósito de colocar la salud como una prioridad en la gestión municipal.

El Alcalde Isaac Montoya, reiteró que esta iniciativa constituye una oportunidad para atender las causas de los problemas de salud, reforzar las acciones de prevención y priorizar el bienestar de la población.

La participación de los gobiernos municipales en esta red es fundamental, ya que conocen de primera mano las necesidades de las comunidades y pueden impulsar soluciones acordes con las condiciones particulares de cada territorio.

Mediante este mecanismo de coordinación, los municipios desarrollarán proyectos con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, a partir de cuatro líneas prioritarias: promoción de estilos de vida saludables, atención a adolescentes, cuidado de las personas adultas mayores, así como saneamiento y control vectorial.

Durante los trabajos se destacó que esta iniciativa promueve un enfoque integral y una gestión participativa, a fin de generar acciones locales que respondan a las problemáticas específicas de cada municipio y contribuyan a reducir las desigualdades en el acceso al bienestar y los servicios de salud.