Tlalnepantla realiza la segunda entrega del programa “ Juventudes Haciendo Historia”

En Tlalnepantla se llevó a cabo la segunda entrega del programa institucional “Juventudes Haciendo Historia”, una iniciativa impulsada por el Presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, para respaldar de manera constante a las y los jóvenes que cursan estudios superiores, a lo largo de tres entregas programadas en el municipio.

El objetivo de esta iniciativa es ayudar a las y los jóvenes a cubrir gastos escolares como transporte, pasajes y materiales de estudio para evitar la deserción escolar, mediante la entrega de un monto total de $4,200 pesos mexicanos por beneficiario al año.

Con la segunda entrega de este programa, la administración de Tlalnepantla abre un espacio de apoyo directo para los beneficiarios del municipio y al mismo tiempo refrenda su compromiso con la educación, un pilar fundamental para el desarrollo y el futuro de la demarcación.

Durante el evento de entrega, las autoridades destacaron que este esquema de asistencia económica busca reconocer el esfuerzo diario de quienes combinan su formación académica con responsabilidades laborales y familiares.

Para garantizar la transparencia y asegurar que el recurso llegue sin retraso ni intermediarios, la entrega del apoyo opera de manera directa y en una sola exhibición a través de la Tesorería Municipal.

Finalmente, las autoridades reiteraron que esta ayuda representa un reconocimiento a la perseverancia de las y los alumnos que enfrentan retos económicos cotidianos, lo cual permite la continuidad de sus trayectorias escolares sin que los obstáculos financieros trunquen sus metas profesionales.