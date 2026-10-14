Además del nuevo plantel de la UNAM en el sur CDMX... así será el otro campus anunciado en el Centro Histórico (Graciela López Herrera)

La Jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, anunció esta tarde la construcción de un nuevo plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) al sur-oriente de la CDMX; no obstante, este no es el único proyecto que tiene en planes la Universidad.

En el mes de septiembre el rector de UNAM, Leonardo Lomelí Villegas, presentó formalmente el proyecto Campus UNAM Centro Histórico.

Información sobre el proyecto

De acuerdo con comunicados oficiales de la UNAM, este proyecto encabezado por el Consejo Directivo instalado por el recto Lomelí, no contará con licenciaturas en su primera fase, estará dedicado a estudios de:

Posgrado.

Investigaciones.

Humanidades.

Ciencias sociales.

Estudios urbanos.

Patrimonio.

Artes.

Este proyecto tiene como objetivo el fortalecer la presencia e identidad de la Universidad en el Centro Histórico de la Ciudad de México, siendo un espacio de convergencia y articulador de iniciativas educativas y culturales.

¿Cuáles serán los sitios donde se ubicará este nuevo campus?

Este campus estará conformado por más de 20 inmuebles, espacios y recintos históricos; la sede central será en el Antiguo Templo de San Agustín, ubicado en la calle República de el Salvador en el Centro Histórico, recuperando su esplendor arquitectónico y abriéndolo al público después de varías décadas; también albergará el nuevo Claustro Abierto Universitario San Agustín (CAUSA).

Además de la Academia de San Carlos; Templo de San Pedro y San Pablo; Colegio de San Ildefonso; Escuela de Jurisprudencia; Escuela de Economía y Cárceles de la Perpetua; entre otros más.

Alberto Sarmiento Donante, coordinador del campus y secretario del Consejo Directivo de Lomelí, señaló que es un modelo de organización y coordinación institucional el cual pretende optimizar los recurso y potencializar la interacción entre las comunidades

¿Cuándo será la apertura del Campus CDMX Centro Histórico?

Aún no existe una fecha exacta para la apertura de este proyecto, sin embargo, se espera que tenga una reapertura parcial el próximo año.