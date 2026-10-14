¿Sigue cerrado Periférico Norte? Reporte al momento del bloqueo por casos de feminicidios

Periférico Norte Bloqueo suma más de 6 horas (FB Despierta Naucalpan y Cuartoscuro)

El bloqueo en Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli, en Naucalpan, está encabezado por familiares de víctimas de feminicidio y desaparición que exigen justicia y avances en las investigaciones por parte de las autoridades correspondientes en el Estado de México.

La protesta mantiene afectaciones en los carriles con dirección a la Ciudad de México y ha provocado largas filas de automóviles.

Los manifestantes reclaman el esclarecimiento de distintos casos, entre ellos el de Sofía Madai, una niña de 11 años que desapareció en Tultitlán y fue encontrada muerta. A este caso se sumaron otros.

La menor contaba con un boletín de búsqueda después de que su desaparición fue reportada el 26 de septiembre. Fue vista por última vez en la colonia Benito Juárez, en Tultitlán, y posteriormente localizada sin vida el 29 de septiembre en un paraje cercano a la autopista Chamapa-Lechería, a la altura de San Martín Obispo, en Cuautitlán Izcalli.

¿Sigue cerrado Periférico Norte hoy 14 de octubre?

El bloqueo en Periférico Norte suma más de seis horas y continúa generando afectaciones a la circulación en Naucalpan, particularmente en las inmediaciones del Parque Naucalli y las Torres de Satélite.

Los familiares mantienen cierres intermitentes en los carriles centrales y laterales con dirección al sur, hacia la Ciudad de México, con aperturas parciales que permiten el paso de algunos vehículos.

La protesta comenzó durante la mañana, cuando los manifestantes utilizaron lazos y lonas para ocupar la vialidad. Aunque las primeras afectaciones se concentraron en los laterales, el cierre alcanzó también los carriles centrales y ocasionó importantes retrasos para quienes se dirigen a la capital.

Hasta el momento, no se ha establecido una hora para retirar completamente el bloqueo. Los familiares buscan dialogar con las autoridades, principalmente de la Fiscalía del Estado de México y obtener respuestas sobre las investigaciones pendientes.

¿Por qué está bloqueado Periférico Norte?

La movilización reúne a familiares de víctimas de feminicidio, desaparición y homicidios que, de acuerdo con los manifestantes, permanecen sin esclarecer.

Los participantes exigen a las autoridades mexiquenses avances concretos en las investigaciones y cuestionan las diligencias realizadas por la Fiscalía estatal y la Policía de Investigación.

¿Qué alternativas viales hay por el bloqueo en Periférico Norte?

El cierre ha provocado congestionamiento desde la zona de Naucalpan hasta Santa Mónica, en Tlalnepantla. La acumulación de vehículos afecta a quienes intentan avanzar hacia la Ciudad de México, mientras las aperturas parciales de algunos carriles no han eliminado las demoras.

Ante las afectaciones, los automovilistas pueden considerar las siguientes alternativas para evitar la zona del bloqueo: Avenida Gustavo Baz, Avenida Lomas Verdes y el Viaducto Elevado Bicentenario.