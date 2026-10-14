Contraloría del Edomex reporta más de 2 mil 400 sanciones a servidores públicos

Secretaría de la Contraloría del Estado de México

La Secretaría de la Contraloría del Estado de México aplicó más de 2 mil 400 sanciones a personas servidoras públicas por faltas administrativas no graves, como resultado de la resolución de más de 3 mil 900 expedientes de responsabilidad administrativa, informó su titular, Hilda Salazar Gil, durante su comparecencia ante la LXII Legislatura local.

Como parte de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la funcionaria detalló que otros 120 expedientes por presuntas faltas administrativas graves fueron remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, instancia encargada de resolver esos casos.

Ante las y los legisladores, Salazar Gil señaló que las acciones de la dependencia buscan garantizar el uso legal y transparente de los recursos públicos, así como prevenir irregularidades en el ejercicio de las funciones gubernamentales.

En materia de fiscalización, reportó casi 22 mil acciones de control y evaluación, entre ellas cerca de mil 200 auditorías financieras, administrativas, de obra pública, integrales y de desempeño.

De estas revisiones derivaron 2 mil 831 observaciones: mil 718 relacionadas con oportunidades de mejora en los mecanismos de control interno y mil 113 vinculadas con posibles irregularidades administrativas.

La secretaria precisó que las observaciones no constituyen por sí mismas una prueba de responsabilidad administrativa, por lo que los procedimientos correspondientes deben desarrollarse con apego al debido proceso.

Del mismo modo, indicó que, de acuerdo con el Primer Informe de la Cuenta Pública 2025 de la Auditoría Superior de la Federación, el Poder Ejecutivo estatal no registró montos por aclarar dentro del universo reportado en ese documento.

En cuanto a la participación ciudadana, la dependencia integró más de 9 mil 300 Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia, en los que participan más de 28 mil contraloras y contralores sociales encargados de dar seguimiento a obras públicas y programas sociales en sus comunidades.

La funcionaria también informó que el Sistema de Denuncias recibió más de 21 mil registros, de los cuales 14 mil 900 se formalizaron como denuncias y fueron canalizados a las autoridades competentes o incorporados a investigaciones que ya estaban en curso.

En el rubro de supervisión de infraestructura, la Secretaría de la Contraloría efectuó 78 inspecciones y más de 900 pruebas para evaluar la calidad, seguridad y resistencia de los materiales utilizados en obras públicas.

Las acciones mencionadas fueron la revisión de nueve obras del proyecto Zona Oriente, distribuidas en seis municipios de la entidad.

Finalmente, Salazar Gil expuso los alcances del taller Guardianes por la Honestidad, iniciativa dirigida a promover la cultura de la legalidad desde las aulas, que en sus dos etapas reportó la participación aproximada de 2 mil 828 estudiantes, docentes, madres y padres de familia.

En su comparecencia, la titular de la Contraloría sostuvo que la actuación de la dependencia se rige por los principios de legalidad, transparencia y respeto a los derechos de las personas involucradas en los procedimientos administrativos.