Ante Congreso Brugada anuncia nuevo plantel de la UNAM, Banco de la CDMX y semáforos inteligentes

Clara Brugada riende cuetas ante el Congreso CDMX (Adrián Contreras)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó su Segundo Informe ante el Congreso capitalino, donde anunció nuevas iniciativas y acciones en pro de las y los ciudadanos. Entre las que destacan un nuevo plantel de la UNAM, la creación del Banco de la CDMX, semáforos inteligentes y puentes viales para evitar el tránsito, así como más viviendas.

Al rendir cuentas, reveló que a dos años de Gobierno, el 82 por ciento de sus compromisos anunciados en campaña ya se cumplieron o están en proceso de cumplirse; el 18 por ciento restante, iniciará su cumplimiento en 2027, “nuestra palabra está empeñada con el pueblo y estamos cumpliéndola”, declaró.

Tras dar detalle sobre los resultados a dos años de Gobierno, la mandataria celebró que por primera vez en más de 50 años se construirá otro plantel de la UNAM que se ubicará en el suroriente de la capital; detalló que será un plantel para 20 mil estudiantes, equipado y operado por la máxima casa de estudios, además anunció la construcción de tres universidades públicas.

También anunció la creación del Banco de la CDMX, al que catalogó como “el brazo financiero de la transformación”, que será un proyecto para construir una banca pública para acelerar el crecimiento, inversión y emprendimiento. Aseguró que en dicho proyecto participará la iniciativa privada.

Anuncia solución tecnológica contra el caos vial

La jefa de Gobierno dio a conocer que durante el 2027 se instalarán semáforos inteligentes en cruces estratégicos de la capital y además, se construirán puentes vehiculares en el poniente de la capital para agilizar el tránsito en las zonas más críticas.

“Será un sistema que responda al tráfico en tiempo real para reducir congestionamientos y agilizar la circulación”, celebró.

También detalló que habrá más unidades eléctricas del Metrobús, aseguró que la meta para el 2030 es que la flota sea totalmente amigable con el medio ambiente, actualmente sólo el 20% de la flota es eléctrica; además anunció que se renovarán más de 200 kilómetros de infraestructura ciclista.

Asimismo, se impulsará el programa Ciudad Lacustre, con el fin de recuperar ríos, lagos y paisajes de agua, como lo son los canales de Xochimilco y el Río Vivo de Magdalena Contreras.

Cuidados y Vivienda

En cuanto a cuidados, celebró que habrá centros especializados contra las adicciones y atención a problemas de salud mental, “vamos a desplegar este sistema de cuidados en todas las alcaldías”.

Y se pondrá en marcha un programa de apoyo para repartidores, que se basará en espacios dignos para descansar, vivir, recrearse y acciones para mejorar sus ingresos.

Brugada también destacó que los tramites serán digitalizados y simplificados eliminando requisitos innecesarios y las esperas interminables, “el tiempo de la gente vale más que cualquier sello… Que sea el Gobierno el que se mueva para atender a la gente y no la gente para perseguir al Gobierno”, dijo.

Sobre vivienda, la mandataria anunció que en 2027 se edificarán 2 mil viviendas y se creará un sistema para que los desarrolladores inmobiliarios construyan vivienda asequible.

Nuevo modelo penitenciario

La mandataria también reveló que habrá un nuevo modelo penitenciario humanista, basado en la reinserción social, “vamos a mejorar la infraestructura y garantizar derechos y acompañamientos, para que vuelvan a empezar; que nadie quede condenado por su peor error”.

“Rechazamos las propuestas de algún sector reaccionario, de convertir las cárceles en espacios de humillación. Las cárceles deben fabricar oportunidades, derechos, jamás violencias”.

Para finalizar, aseguró que su Gobierno no intervendrá en las próximas elecciones y convocó a todas las fuerzas políticas a tener debate de altura, a evitar la guerra sin sentido y a construir un cerco contra los discursos de odio y la violencia, “la ruta es la paz, el camino es la democracia”, afirmó.

Entrega cuatro iniciativas

Este mismo día la jefa de Gobierno entregó cuatro iniciativas al Congreso local: la iniciativa de reforma constitucional para reconocer el derecho al Bienestar Emocional, la iniciativa para crear el Sistema de Educación Inicial de la Ciudad de México.

Así como la iniciativa de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles; y una propuesta para transformar el modelo de justicia cívica, para recuperar el tejido social, prevenir conflictos y construir paz.