Nuevo Banco de la Ciudad de México ¿Qué es, cómo funcionará y quiénes podrán usarlo? (Pexels)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció la creación del Banco de la Ciudad de México, una institución financiera pública que buscará ampliar el acceso a servicios bancarios para la población y facilitar el financiamiento de proyectos estratégicos de la capital.

El anuncio fue realizado durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso de la Ciudad de México. Aunque la mandataria confirmó el inicio del proyecto, aclaró que todavía deberá desarrollarse el marco legal y operativo para su puesta en marcha.

¿Qué es el Banco de la Ciudad de México?

De acuerdo con Clara Brugada, el Banco de la Ciudad de México será una institución financiera pública cuyo objetivo será fortalecer la inclusión financiera y ofrecer alternativas de crédito para impulsar el desarrollo económico de la capital.

La mandataria señaló que el proyecto forma parte de una estrategia para dotar a la ciudad de un instrumento financiero propio, similar al que existe en otras entidades y países mediante bancos públicos de desarrollo.

¿Cómo funcionará?

Hasta ahora, el Gobierno capitalino no ha dado a conocer las reglas de operación del nuevo banco.

Entre los aspectos que aún permanecen pendientes se encuentran:

La fecha de creación formal de la institución .

. El mecanismo mediante el cual operará.

mediante el cual operará. Los productos financieros que ofrecerá.

que ofrecerá. Los requisitos para abrir cuentas o solicitar créditos.

o solicitar créditos. La autoridad que supervisará su funcionamiento.

Estos detalles serán dados a conocer conforme avance el desarrollo del proyecto.

¿Quiénes podrán usar el nuevo banco?

Por el momento, el Gobierno de la Ciudad de México no ha precisado quiénes serán los usuarios del Banco de la Ciudad de México.

Sin embargo, Clara Brugada indicó que el propósito es ampliar el acceso a servicios financieros y respaldar proyectos que impulsen el desarrollo económico de la capital, por lo que en los próximos meses se darán a conocer los sectores que podrán beneficiarse.