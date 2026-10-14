Balacera en tanguis de Iztapalapa deja una mujer muerta: ¿Qué fue lo que pasó en Santa Martha Acatitla?

Balacera en el tianguis El Salado Se registra el fallecimiento de una mujer y tres personas heridas.

Este miércoles 14 de octubre se desató una balacera en el tianguis El Salado, ubicado en Santa Martha Acatitla, Ciudad de México. El ataque culminó en la muerte de una mujer y la cuenta de tres personas heridas, según informaron primeros reportes.

Hasta el momento, se desconocen las causas del enfrentamiento armado y no se reportan detenidos. A su vez, no existe información de que la mujer asesinada a tiros pudiera ser el blanco de los atacantes, por lo que se ha considerado —por ahora— víctima colateral del incidente.

Balacera en Santa Martha Acatitla deja una mujer muerta: ¿qué sucedió en el tianguis El Salado?

Habitantes de Santa Martha Acatitla vivieron momentos de tensión este miércoles 14 de octubre al registrarse una balacera en el popular tianguis El Salado, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Según primeros reportes de medios nacionales como N+, el altercado dejó como saldo una mujer de aproximadamente 60 años fallecida, quien habría recibido tres impactos de bala —uno en el pecho y dos más en el estómago— mientras se encontraba en un puesto de comida. El enfrentamiento armado también dejó tres personas heridas, luego de que el caos se apoderara tanto de comerciantes como clientes presentes que buscaban ponerse a salvo.

Por su parte, los presuntos atacantes aprovecharon la confusión y ansiedad del momento para fugarse entre la multitud hacia los autos que circulan por la zona.

¿Hay detenidos por la balacera en Santa Martha Acatitla este miércoles 14 de octubre?

Al reportarse la emergencia, elementos uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acudieron al tianquis El Salado; en el lugar, acordonaron la escena del crimen y solicitaron la presencia de peritos de la Fiscalía capitalina para llevar a cabo las diligencias ministeriales correspondientes.

La constancia de los hechos fue confirmada por el agente del Ministerio Público, quien ha abierto una carpeta de investigación por homicidio; conforme los detalles se esclarezcan en el proceso, la clasificación jurídica podría modificarse antes de judicializarla.

Por el momento, la investigación se encuentra en fase inicial, por lo que las autoridades interrogan a comerciantes, personas testigos y revisan cámaras para ubicar a los presuntos asesinos.

Una de las primeras hipótesis reportadas señalan que los sujetos “tenían la consigna de asesinar a una persona”, mas no existe confirmación que respalde esta versión.