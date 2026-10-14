¿Eres repartidor de Rappi, DiDi o Uber Eats? Habrá nuevos apoyos y espacios de descanso en CDMX

Apoyos a repartidores CIUDAD DE MÉXICO, 28JULIO2025.- Repartidores de comida se estacionan frente una plaza comercial en Avenida Tláhuac. la reforma a la Ley Federal del Trabajo para regular los derechos de los trabajadores de plataformas digitales entro en vigor el pasado 1 de julio en la que busca reconocer y proteger los derechos laborales de quienes trabajan a través de aplicaciones como Uber, Didi y Rappi. Esta reforma otorga a los repartidores acceso a beneficios como el seguro social, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, descanso semanal, pago de horas extras, Infonavit y libertad sindical. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que su administración pondrá en marcha un programa de apoyo para las y los repartidores que trabajan a través de plataformas digitales como Rappi, DiDi y Uber Eats.

Durante su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria capitalina señaló, ante el Congreso de la capital, que el programa buscará ofrecer espacios dignos donde los trabajadores puedan descansar, convivir y recrearse, además de impulsar acciones encaminadas a mejorar sus ingresos.

¿Qué anunció Clara Brugada para los repartidores?

En su mensaje ante el Congreso de la Ciudad de México, Brugada expresó:

“Pondremos en marcha un programa de apoyo a las y los repartidores de nuestra ciudad, con espacios dignos para descansar, convivir y recrearse y con acciones para mejorar sus ingresos”.

La mandataria también reconoció las modificaciones aprobadas a nivel federal para regular el trabajo en plataformas digitales y afirmó que los repartidores ya cuentan con acceso a la seguridad social gracias a esas reformas.

¿En qué consistirá el programa?

Hasta el momento, el Gobierno de la Ciudad de México no ha dado a conocer las reglas de operación del programa ni ha informado cuándo comenzará el registro o quiénes podrán acceder a los beneficios.

Lo que sí adelantó Brugada es que se crearán espacios destinados a que los repartidores puedan descansar durante sus jornadas de trabajo, convivir y realizar actividades recreativas, además de implementar medidas para fortalecer sus ingresos.

El Gobierno capitalino ya había adelantado semanas atrás que busca replicar experiencias implementadas en ciudades como Nueva York, donde existen espacios equipados con baños, zonas de descanso y servicios para quienes realizan entregas mediante aplicaciones digitales.

Durante su discurso, Brugada también destacó que las reformas federales en materia de trabajo en plataformas digitales ya permiten que los repartidores tengan acceso a la seguridad social.

“Arrancaremos y además agradecemos a nivel federal, gracias a las reformas, ya los repartidores tienen seguridad social”, destacó la mandataria capitalina.