Rentas Justas en CDMX: ¿qué propone la nueva ley de Clara Brugada para inquilinos y arrendadores?

Gentrificación CIUDAD DE MÉXICO, 15FEBRERO2026.- Vecinos del Edificio Isabel de Tacubaya, ubicado en avenida Revolución 119-121, se manifestaron colocando mantas en la fachada del inmueble con las leyendas; ¡No a la gentrificación! y ¡No al desalojo!, como parte de su denuncia de que la Fundación Mier y Pesado, quien se acredita como apoderada del edifico esta subiendo indiscriminadamente las rentas, de tal forma que los inquilinos que han vivido por muchos años en este sitio no las pueden costear. Señalaron que se trata de un plan para construir departamentos más pequeños con rentas altas, pensadas para extranjeros o personas con un alto nivel adquisitivo, desplazando de esta forma a personas que tienen décadas habitándolo. Algunos de los inquilinos que han sido afectados por el alza de las rentas pidieron la intervención del gobierno local para evitar lo que se trata a todas luces de un desalojo disfrazado. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció el envío de la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, la cual busca fortalecer la protección de las personas que rentan una vivienda y establecer mecanismos para promover relaciones equilibradas entre inquilinos y propietarios.

Durante su segundo informe de gobierno, la mandataria capitalina afirmó que la propuesta pretende convertir el acceso a la vivienda en un derecho efectivo y no en un privilegio, al señalar que el incremento en los costos del arrendamiento se ha convertido en uno de los principales desafíos para miles de familias en la capital.

“Que el precio de la renta jamás sofoque los sueños de la juventud”, aseveró Brugada.

“Creamos un nuevo sistema, también vamos a crear un nuevo sistema de incentivos, para que las y los desarrolladores inmobiliarios, construyan vivienda asequible con precios al alcance de las familias trabajadoras. También los privados tienen que apoyar al problema de vivienda”.

¿Qué propone la Ley de Rentas Justas en la CDMX?

De acuerdo con el anuncio realizado por Clara Brugada, la iniciativa contempla:

La creación de una Defensoría Inquilinaria , encargada de orientar y proteger tanto a inquilinos como a arrendadores.

, encargada de orientar y proteger tanto a inquilinos como a arrendadores. Mecanismos para prevenir abusos en las relaciones de arrendamiento.

La búsqueda de condiciones de renta consideradas justas, razonables y asequibles.

Garantizar relaciones equilibradas entre quienes ofrecen una vivienda en renta y quienes la habitan.

Ponerle un tope a las rentas para que no aumenten por encima de la inflación.

La mandataria calificó la propuesta como un “parteaguas” en la política de vivienda de la Ciudad de México.

¿Qué dijo Clara Brugada sobre la vivienda?

Al presentar la iniciativa, Brugada sostuvo que el problema del acceso a la vivienda no es exclusivo de México, sino un fenómeno que enfrentan diversas ciudades del mundo.

“En el mundo resuena el grito unánime de 3 mil millones de personas que no tienen acceso a la vivienda”, expresó durante su mensaje, al señalar que millones de familias enfrentan dificultades para permanecer en sus barrios debido al aumento de los costos de renta, fenómeno conocido como gentrificación.

La jefa de Gobierno aseguró que, frente a ese panorama, la Ciudad de México mantiene una política que reconoce la vivienda como un derecho.

¿Qué acciones anunció el Gobierno de la CDMX en materia de vivienda?

Como parte del balance de su administración, Clara Brugada informó que:

Se creó la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México.

La inversión anual en vivienda pasó de 4 mil millones a 9 mil millones de pesos.

Se han entregado 6 mil viviendas sociales.

Actualmente hay 7 mil viviendas sociales en construcción.

Más de 40 mil familias han recibido apoyos para mejorar sus viviendas.

Se intervienen más de 4 mil unidades habitacionales.

Los trámites para construir vivienda social redujeron su tiempo de resolución en 43 por ciento gracias a nuevas facilidades administrativas.

“Un mismo clamor recorre las calles de Madrid y Londres, de Nueva York y Buenos Aires. Es la voz de millones de familias, que luchan por permanecer en sus barrios; de jóvenes sin vivienda, de trabajadores asfixiados por la renta, de gente sin casa y de casas sin gente”, aseveró Brugada ante el Congreso de la CDMX.

“Frente a un mundo donde la vivienda se convierte en mercancía y privilegio, en la Ciudad de México defendemos la vivienda como un derecho. Por eso, creamos la secretaría de Vivienda y duplicamos, duplicamos una inversión anual, de 4 mil a 9 mil millones”.