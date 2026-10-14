¿Hay Doble Hoy No Circula el 15 de octubre? Esto aplica en CDMX y Edomex

¿Hay Doble Hoy No Circula este sábado en CDMX y Edomex? lo que tienes que saber del hoy No Circula este 26 de septiembre 2026

Si tienes previsto utilizar tu automóvil este jueves 15 de octubre de 2026, revisa el calendario del programa Hoy No Circula antes de salir.La medida opera en la Zona Metropolitana del Valle de México para reducir las emisiones contaminantes y limitar la circulación de determinados vehículos durante el día.

¿Qué autos no circulan este jueves 15 de octubre de 2026?

Vehículos con engomado VERDE

Placas terminan en los dígitos 1 y 2

Autos con holograma de verificación 1 y 2

¿Qué autos sí pueden circular sin restricciones este 15 de octubre de 2026?

No todos los automóviles están sujetos al programa. Este sábado podrán transitar con normalidad los siguientes vehículos:

Holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Vehículos destinados a servicios de emergencia

Unidades con permisos especiales contemplados por la autoridad ambiental

Vehículos de personas con discapacidad que cumplan con los requisitos establecidos

Si tu automóvil pertenece a alguno de estos grupos, podrás circular sin restricciones durante la jornada.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

¿Qué pasa si circulo cuando no me corresponde?

Circular durante el periodo de restricción cuando el automóvil está obligado a descansar puede derivar en una sanción conforme a las disposiciones de tránsito y ambientales aplicables.

Además del riesgo económico, el conductor puede enfrentar otras consecuencias administrativas dependiendo de las circunstancias y de la autoridad que detecte la infracción.

La mejor estrategia para evitar problemas es sencilla: revisar el calendario antes de comenzar el recorrido, especialmente cuando se utiliza el automóvil para acudir al trabajo, llevar a menores a la escuela, realizar trámites o desplazarse entre CDMX y Edomex.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,346 y hasta 3,519 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito.