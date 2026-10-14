IECM identifica retos operativos para la próxima elección judicial de 2028





La organización de la elección judicial de 2025 en la Ciudad de México dejó áreas de oportunidad para mejorar los próximos comicios, particularmente en el diseño de boletas, el procesamiento de los votos y la planeación operativa, señaló Patricia Avendaño Durán, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

En el foro “La elección judicial en la Ciudad de México: una perspectiva desde el género, los derechos humanos y la innovación democrática”, organizado por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), la funcionaria expuso los principales aprendizajes del proceso extraordinario y los desafíos que deberán atenderse rumbo a 2028.

La organización de estos comicios implicó retos inéditos para las autoridades electorales, desde el diseño de las boletas y el registro de candidaturas hasta la distribución territorial de los cargos, explicó Avendaño. A ello se sumaron los plazos reducidos, las limitaciones presupuestales y las diferencias de criterios entre las entidades federativas.

En la Ciudad de México se eligieron 137 cargos judiciales: cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 34 magistraturas y 98 personas juzgadoras. Para procesar las boletas y contabilizar los sufragios, el IECM tuvo que adaptar sistemas informáticos, movilizar recursos y disponer de personal capacitado.

En la mesa titulada “Proceso Electoral Judicial Extraordinario para la Elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación y del Poder Judicial de la Ciudad de México”, moderada por la magistrada del TECDMX Laura Patricia Jiménez Castillo, y en la que también participó la magistrada Karina Salgado Lunar, Patricia Avendaño expuso las dificultades logísticas y administrativas que enfrentó el organismo electoral.

Los desafíos identificados mencionados fueron el desconocimiento ciudadano sobre las funciones de quienes integran el Poder Judicial, así como las dificultades para evaluar perfiles especializados y promover la participación en las urnas.

“La ciudadanía no sabe qué hacen las personas que trabajan en el Poder Judicial y no ve la motivación de acudir a votar por un juez, por un magistrado, por alguien que se va a incorporar a un tipo de institución”, señaló.

También destacó las dificultades que enfrentaron las candidaturas para desarrollar sus campañas, tanto por la complejidad de los perfiles técnicos como por la falta de recursos, además de las exigencias logísticas, operativas y presupuestales para las autoridades electorales.

La consejera presidenta sostuvo que estos aprendizajes permiten identificar aspectos que deberán revisarse para mejorar la organización de futuras elecciones judiciales.

En el marco del foro se presentaron las obras colectivas Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025. Experiencias, reflexiones, criterios y sentencias con perspectiva de género y derechos humanos en materia electoral y Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación y del Poder Judicial de la Ciudad de México.