Texcoco presenta avances del Plan Integral Zona Oriente ante la Secretaría de Gobernación

Texcoco presenta avances del Plan Integral Zona Oriente

Encabezados por el presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, funcionarios del Ayuntamiento de Texcoco se reunieron con autoridades federales y estatales en la Secretaría de Gobernación con el objetivo de evaluar las acciones de desarrollo urbano y social del Plan Integral Zona Oriente, que benefician a 10 municipios del Estado de México.

​En la sesión de trabajo estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, el secretario general de Gobierno de la entidad, Horacio Duarte Olivares y el titular del INAFED, Raúl Armando Quintero Martínez.

​Por parte de Texcoco, el alcalde acudió acompañado por los titulares de Obras Públicas, Miguel Ángel Olivares Gálvez, de Agua Potable, Lenin Adcel Ramírez Villanueva y de Suelo Sostenible, Juan José Domingo Sánchez Calixto.

​Principales acuerdos y avances reportados

Se presentaron informes sobre el cumplimiento de metas en materia de regularización de la tenencia de la tierra, mejora de la infraestructura vial y educativa, así como la optimización de redes de agua potable y drenaje.

Las autoridades reafirmaron la importancia de la Estrategia Operativa Oriente mediante el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno (Municipal, Estatal y Federal).

En el marco de esta reunión, el mandatario municipal, Nazario Gutiérrez Martínez destacó que la suma de esfuerzos garantiza certeza jurídica, mejores servicios públicos y un desarrollo sustentable para las familias texcocanas.