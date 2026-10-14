Megamarcha IMSS miércoles 14 de octubre: estas son las calles y zonas afectadas por las manifestaciones

Marcha IMSS Trabajadores de salud retoman protestas este 14 de octubre. (cuartoscuro)

Tras marchas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se llevaron a cabo el pasado 13 de octubre, se llevará a cabo otra movilización hoy que afectará el tránsito en el suroeste de la capital.

¿Cómo será marcha del IMSS este 14 de octubre?

Trabajadores del IMSS han salido a las calles a lo largo del país para exigir mejores condiciones laborales. En la Ciudad de México, una megamarcha se llevó a cabo el día de ayer que se extendió desde el Centro Médico Siglo XXI a las oficinas del IMSS sobre Paseo de la Reforma.

Entre algunos de los puntos que exigen manifestantes se encuentran los siguientes:

Incremento salarial del 6.8 al 10 por ciento.

del 6.8 al 10 por ciento. Destitución de Rafael Olivos Hernández como líder del Sindicato Mexicano de Salud y Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud.

como líder del Sindicato Mexicano de Salud y Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud. Más material en hospitales.

en hospitales. Regreso al régimen de pensiones y jubilaciones .

. Reconocimiento de los derechos laborales y sindicales

y sindicales Alto a atentados contra libertad sindical.

La Agenda de movilizaciones de Protección Civil sociales apunta a que asistirán alrededor de 800 personas, pero no se descarta que puedan llegar más en apoyo.

¿Qué calles afectará marcha del IMSS este 14 de octubre?

Los trabajadores de salud partirán de la Unidad de Atención a la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, ubicada sobre avenida Insurgentes Sur 1940, en la colonia Florida de la alcaldía Álvaro Obregón. El destino serán las Oficinas Centrales y de Coordinación del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar ubicadas en Gustavo E. Campa 54, en la colonia Guadalupe Inn de la alcaldía Álvaro Obregón.

Por tanto, se espera el cierre del tramo de Insurgentes Sur que corre de la calle Manuel M. Ponce hasta Sagredo y Macedonio Alcala. Las alternativas para automovilistas que transiten en el área son Periférico, Avenida Universidad y Avenida Revolución.