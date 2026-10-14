¿Plaga de trips en CDMX?: Reportan aumento de bichitos negros en algunas zonas (Pexels)

En días recientes algunas zonas de la Ciudad de México ha estado invadida por bichitos negros que crecen y se alimentan de plantas o árboles; algunos usuarios en redes han compartido su experiencia con estos animales y los han catalogado como una plaga.

Aquí te explicamos qué son y cómo puedes controlarlos.

¿Qué son los trips?

Los trips son una insectos diminutos y alargado de aproximadamente de 1 o 2 milímetros de largo, tienen un cuerpo alargado con alas y pequeños pelos. Ellos se alimentan mediante la superficie de la hojas, flores o brotes succionando la sabia y contenido celular. Está catalogado como plaga agrícola.

Forma parte de la familia Thripidae; algunas especies funcionan como agentes polinizadores accidentales.

Algunos daños que provocan

En plantas, estos animales dejan machas plateadas, blancas o bronceadas en las hojas que suelen de pequeños punto negros, su excremento; en casos graves, suelen deformar brotes, flores, además de retrasar el crecimiento de estos; igualmente, los trips son transmisores de virus de enfermedades peligrosas para los cultivos.

Algunas veces suelen picar a los humanos de manera accidental, no obstante, ellos no se alimentan de sangre; esta picadura pueden dejar rochas que generan picazón, contrario a las plantas, no son peligrosas ni transmiten enfermedades. Pueden provocar dermatitis por contacto si existen muchas picadores.

¿Cómo puedo controlar a estos animalitos?

Puedes combatir estos animales mediante métodos naturales, biológicos y químicos:

Natural : con el uso de jabón potásico, aceite de neem, trampas adhesivas o tierras de diatomeas.

: con el uso de jabón potásico, aceite de neem, trampas adhesivas o tierras de diatomeas. Biológico : introducción de insectos o ácaros depredadores de trips.

: introducción de insectos o ácaros depredadores de trips. Químico: mediante el uso de insecticidas en caso de tener una plaga incontrolable; es importante alternar los productos para evitar que generen resistencia.

¿Hay plaga en CDMX?

Hasta el momento no existe una alerta oficial que confirme una plaga de este bicho en Ciudad de México, sin embargo, sí existe un aumento del animal en algunas zonas de la capital.