Abre Congreso CDMX consulta ciudadana para iniciativas de Brugada

Congreso de la CDMX (Jennifer Garlem)

El Congreso de la Ciudad de México anuncio que iniciará el proceso de Parlamento Abierto para que las y los ciudadanos participen en el análisis de las cuatro iniciativas presentadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La ciudadanía tendrá un periodo de al menos 10 días hábiles para presentar propuestas de modificación, lo anterior, con el fin de garantizar la participación ciudadana y recibir propuestas que contribuyan al análisis y dictaminación de las reformas planteadas.

Las iniciativas sometidas a consulta son la expedición de la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles; una reforma constitucional en materia de educación inicial.

La creación de una nueva Ley de Salud Mental, Bienestar Emocional y Atención Integral al Consumo de Sustancias Psicoactivas. Así como modificaciones a la Ley de Cultura Cívica en materia de justicia cívica.

La presidenta del Congreso local, Olivia Garza, informó que las propuestas fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria número 623, el miércoles 14 de octubre, por lo que las personas interesadas podrán consultarlas y plantear modificaciones antes de que las comisiones legislativas elaboren los dictámenes correspondientes.

La legisladora explicó que este mecanismo se sustenta en el artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de México y el artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso local, que contemplan la participación ciudadana en el proceso legislativo.

“Las puertas del Congreso deben estar abiertas a la ciudadanía. Queremos que las personas conozcan las iniciativas, expresen sus opiniones y presenten propuestas. La ley establece mecanismos para participar en la construcción de las normas y nuestra responsabilidad es garantizar que esos derechos se respeten”, afirmó.

Garza señaló que las propuestas ciudadanas recibidas deberán ser consideradas por las comisiones competentes durante el análisis de las iniciativas y la elaboración de los dictámenes, conforme a los procedimientos legislativos.

“Las leyes tienen consecuencias directas en la vida de las personas y por eso es indispensable escuchar sus opiniones antes de tomar decisiones. El Parlamento Abierto permite que la ciudadanía participe en el trabajo legislativo y que sus propuestas sean consideradas durante la elaboración de los dictámenes”, sostuvo.

La presidenta del Congreso indicó que el objetivo es garantizar el derecho a la información, la transparencia y la participación ciudadana antes de que las reformas avancen hacia su eventual discusión y votación en el Pleno.