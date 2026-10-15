América Rangel, la candidata mejor posicionada del PAN para sustituir a Tabe en Miguel Hidalgo

América Rangel es la favorita de los habitantes de la alcaldía Miguel Hidalgo para convertirse en su próxima alcaldesa. La panista lleva además clara ventaja en la interna de Acción Nacional sobre Laura Álvarez, Gabriela Salido y César Garrido.

Respecto al cuadro morenista, Víctor Hugo Romo apenas saca ventaja a Miguel Torruco, mientras que María Teresa Ealy los sigue en tercera plaza.

América Rangel Diputada del PAN por Miguel Hidalgo.

De acuerdo con mediciones de cara a los próximos comicios en la capital del país, para Acción Nacional, América Rangel lleva ventaja sobre sus cooreligionarios Laura Álvarez, Gabriela Salido y César Garrido, para convertirse en la candidata panista a la alcaldía Miguel Hidalgo.

Rangel es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, con maestría en Comercio Exterior y estudios de doctorado en Administración y Políticas Públicas. Cuenta además con diplomados en Mejores Gobiernos (España) y Recaudación de Fondos (Londres).

Es militante del PAN desde los 18 años, fue presidenta del partido en la alcaldía Miguel Hidalgo (2008-2013) y secretaria de Promoción Política de la Mujer del PAN en la Ciudad de México (2015-2018).

Ha sido electa como diputada local en el Congreso de la Ciudad de México por el Distrito 13 (correspondiente a la alcaldía Miguel Hidalgo) en múltiples periodos (primer Congreso de la CDMX en 2018, y reelecta en 2021 y 2024).

En cuanto a simpatía partidista: El PAN lidera las preferencias, seguido de Morena, PRI , Partido Verde, Movimiento Ciudadano y PT, en ese orden

En ejercecios de para conocer la opinión de la población, en torno al desempeño de Mauricio Tabe, el 57% de los habitantes lo evalúa positivamente, mientras que el 43% la califica negativamente.

Del desempeño de Clara Brugada: La jefa de Gobierno de la CDMX registra 53% de evaluación positiva y 47% negativa.