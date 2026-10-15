Azucena Cisneros entrega mil tarjetas para apoyar el transporte de universitarios en Ecatepec

Ecatepec entrega mil tarjetas de apoyo a universitarios

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, entregó mil tarjetas del programa “Universitarios en Movimiento por el Bienestar” a jóvenes que cursan estudios superiores en instituciones públicas y privadas, con el objetivo de contribuir a los gastos de traslado y evitar que el costo del transporte represente un obstáculo para continuar su preparación académica.

Durante la entrega, realizada en la explanada municipal, la alcaldesa reconoció las dificultades que enfrentan quienes deben desplazarse desde Ecatepec hasta sus centros de estudio. Ante esta situación, explicó que el Cabildo aprobó recursos para respaldar a los universitarios con el pago de sus pasajes y reducir la presión económica que representa este gasto para sus familias.

Apoyo mensual para estudiantes

El programa contempla la entrega de mil 250 pesos mensuales a cada beneficiario, recurso destinado a contribuir con los gastos de transporte de los jóvenes que asisten a la universidad. De acuerdo con lo informado por el gobierno municipal, la intención es refrendar el programa y ampliar su alcance durante el próximo año.

Cisneros Coss destacó el esfuerzo que implica para los estudiantes llegar al nivel superior y reconoció también el respaldo de las personas que los acompañan durante su formación, desde sus padres hasta otros familiares que contribuyen a que puedan continuar con sus estudios.

“Lo mejor que les puede pasar es la universidad”, expresó la presidenta municipal, quien consideró que llegar a esta etapa representa un logro tanto para los jóvenes como para quienes integran sus redes de apoyo.

Estudiantes reconocen el beneficio

Verónica Alín de Jesús Herrera, alumna de la Universidad del Valle de México, señaló que recibir este tipo de ayuda representa una oportunidad para continuar con su preparación académica y avanzar hacia sus objetivos personales. También destacó que el respaldo recibido funciona como un incentivo para mantener el esfuerzo que exige estudiar una carrera.

La estudiante afirmó que cursar una licenciatura implica dedicación y sacrificios, por lo que contar con apoyos que faciliten la permanencia en las aulas contribuye a que los jóvenes sigan trabajando por sus proyectos y aspiraciones.

Por su parte, Alan Yahir López Morelos, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), campus Ecatepec, agradeció a las autoridades municipales por la tarjeta y explicó que el gasto diario en transporte representa una carga para numerosas familias.

De acuerdo con el universitario, el recurso permitirá disminuir parte de ese desembolso y facilitar sus traslados a la escuela, además de ayudarle a llegar a clases con mayor puntualidad y sin tanta preocupación por el costo del pasaje.

Familias

Entre los beneficiarios indirectos del programa se encuentran los familiares que apoyan económicamente a los estudiantes durante su formación profesional.

Ana Gómez Cortés, habitante de la colonia Ciudad Cuauhtémoc y madre de una joven que estudia Pedagogía en la escuela Milenio, consideró que la tarjeta representa una ayuda importante para la economía de su hogar.

José Luis Morales, también vecino de Ciudad Cuauhtémoc y abuelo de un estudiante de Enfermería en la UNE, señaló que este tipo de iniciativas puede contribuir a que los jóvenes continúen enfocados en sus estudios, especialmente en familias que no cuentan con suficientes recursos para cubrir todos los gastos.

El abuelo destacó que el apoyo resulta significativo para padres y abuelos que realizan esfuerzos económicos para que sus hijos y nietos puedan acudir a la universidad.

Con la entrega de estas mil tarjetas, el gobierno municipal mantiene el programa dirigido a estudiantes de nivel superior y plantea darle continuidad el próximo año, con la intención de que el gasto de transporte no limite sus posibilidades de seguir estudiando.