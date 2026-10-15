Pensión del Bienestar beneficia a 30 mil adultos mayores en Texcoco

Un total de 30 mil adultos mayores de Texcoco reciben la Pensión para el Bienestar, un programa federal que entrega seis mil pesos cada dos meses a las personas beneficiarias, informó el presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, durante una jornada de entrega de tarjetas realizada en el Deportivo Silverio Pérez.

El alcalde acudió al lugar para acompañar al personal de la Secretaría del Bienestar, encabezado por la titular regional, María Victoria Anaya Campos, encargado de iniciar la distribución de los plásticos para las personas que recibirán este apoyo económico. Durante el evento, Gutiérrez Martínez destacó la importancia de los programas sociales federales, al señalar que representan un respaldo económico para las personas mayores de 65 años y forman parte de los derechos reconocidos en la Constitución mexicana.

El presidente municipal recordó que la pensión fue impulsada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que actualmente continúa bajo la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Explicó que uno de los objetivos de este programa es que los recursos públicos lleguen directamente a las personas beneficiarias, sin intermediarios, para contribuir a cubrir algunas de sus necesidades cotidianas.

De acuerdo con el edil, los 30 mil adultos mayores que reciben la pensión en Texcoco representan una inversión anual superior a los mil millones de pesos. Esta cantidad permite dimensionar el alcance económico del programa en el municipio y el número de personas que cuentan con este ingreso de manera periódica.

Durante su intervención, el alcalde señaló que estos apoyos buscan contribuir a la economía de las familias, especialmente en una etapa de la vida en la que los gastos relacionados con la alimentación, la vivienda, los servicios y la salud pueden representar una carga importante. También destacó que la pensión se complementa con otros programas federales y estatales que buscan atender las necesidades de diferentes sectores de la población.

Entre ellos mencionó las becas Rita Cetina, dirigidas a estudiantes de educación básica; las Becas Benito Juárez, destinadas a estudiantes de distintos niveles educativos; la pensión para personas con discapacidad y el programa Mujeres con Bienestar. Gutiérrez Martínez afirmó que estos recursos permiten apoyar a diversos grupos de la sociedad y señaló que su distribución directa busca facilitar que los beneficiarios reciban el dinero que les corresponde.

En su mensaje, el presidente municipal también hizo referencia a la importancia de que las familias mantengan una relación cercana con las personas adultas mayores, al recordar que, en ocasiones, los propios familiares dejan de brindarles atención o apoyo económico “Pero vean cómo nuestra Presidenta no los deja sin su pensión”, expresó el alcalde al referirse a la continuidad del programa federal.

Asimismo, sostuvo que el manejo de los recursos públicos y su destino hacia los programas sociales son aspectos importantes para mantener estos apoyos. En ese sentido, afirmó que actualmente el dinero se cuida y se canaliza directamente a la población beneficiaria. El evento contó con la presencia de la síndica municipal, Liliana Jazmín Rivera Martínez, así como de los regidores Georgina Arellano Blanco, Nallely Valles Flores y Francisco Alberto Almazán Paz. También participaron representantes de la Secretaría del Bienestar y personal encargado de la logística para la entrega de tarjetas. Al finalizar su intervención, el alcalde agradeció la confianza de los adultos mayores en las autoridades federales, estatales y municipales. También reconoció el trabajo del personal de Bienestar por la atención brindada a los habitantes de Texcoco durante la jornada.

Con la entrega de tarjetas, el Gobierno Municipal de Texcoco acompañó la distribución de un programa que beneficia a miles de personas mayores de 65 años. Las autoridades destacaron que la pensión representa un ingreso periódico para sus beneficiarios y forma parte de las acciones de apoyo social que se mantienen en el país.