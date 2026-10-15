Realizan Rastrillo Social en avenida Recursos Hidráulicos para liberar banquetas en Ecatepec

Personal de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Ecatepec realizó una jornada del programa Rastrillo Social sobre la avenida Recursos Hidráulicos, con el objetivo de retirar obstrucciones de las banquetas, mejorar la imagen urbana y facilitar el paso de peatones. Las actividades se llevaron a cabo en coordinación con distintas áreas del gobierno municipal, encabezado por la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, como parte de las acciones para recuperar los espacios públicos y mantener las vialidades en mejores condiciones para los habitantes.

Durante la jornada, los trabajadores realizaron labores de limpieza y retiro de objetos que impedían el libre tránsito por las banquetas. Estas acciones buscan que las personas puedan caminar con mayor facilidad y seguridad, especialmente aquellas que necesitan más espacio para desplazarse, como adultos mayores, personas con discapacidad y familias con niñas y niños. La avenida Recursos Hidráulicos fue el punto donde se concentraron los trabajos, con la intención de mantener despejadas las áreas destinadas al paso peatonal y evitar que las obstrucciones dificulten la movilidad cotidiana de los vecinos.

El programa Rastrillo Social forma parte de las estrategias municipales para atender problemas relacionados con el uso de los espacios públicos, la acumulación de objetos y las condiciones de limpieza en calles y banquetas. Además de contribuir a mejorar la apariencia de las vialidades, el retiro de obstáculos permite recuperar espacios que deben estar disponibles para los peatones. Cuando las banquetas se encuentran bloqueadas, las personas pueden verse obligadas a caminar por el arroyo vehicular, lo que aumenta el riesgo de sufrir algún accidente.

Por esta razón, las labores de limpieza y ordenamiento urbano buscan generar condiciones más adecuadas para la movilidad de los habitantes y promover el uso responsable de los espacios comunes. La administración municipal señaló que este tipo de acciones se realizan directamente en las calles, con la participación de distintas dependencias, para atender las necesidades de las comunidades y mejorar el entorno urbano.

La coordinación entre las áreas del Ayuntamiento permite llevar a cabo trabajos de limpieza y retiro de obstrucciones en puntos donde se requiere recuperar el espacio peatonal. Asimismo, las autoridades buscan que las vialidades se mantengan transitables y que los habitantes cuenten con espacios públicos más ordenados. Para ello, resulta importante la colaboración de la ciudadanía, evitando colocar objetos que impidan el paso o dificulten el desplazamiento de otras personas.

El mantenimiento de banquetas libres también representa un beneficio para la seguridad vial, debido a que permite que los peatones utilicen las zonas destinadas para caminar, sin tener que exponerse directamente al tránsito de vehículos. Con estas labores, el Gobierno de Ecatepec busca continuar con la recuperación de espacios públicos y mejorar las condiciones de movilidad en diferentes puntos del municipio.

La jornada en la avenida Recursos Hidráulicos se suma a las acciones de trabajo en territorio impulsadas por la administración de Azucena Cisneros Coss, que plantea mantener calles más limpias, ordenadas y seguras para quienes viven y transitan por la demarcación. Las autoridades municipales reiteraron la importancia de mantener libres las banquetas y cuidar los espacios compartidos, con el propósito de favorecer una convivencia más segura y facilitar el desplazamiento de todas las personas. De esta manera, el Rastrillo Social busca contribuir al ordenamiento de las vialidades de Ecatepec y a la recuperación de espacios que son fundamentales para la movilidad peatonal.