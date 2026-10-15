Naucalpan pone en marcha bacheadora móvil para reparar calles del fraccionamiento Boulevares

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, puso en marcha una bacheadora móvil en el fraccionamiento Boulevares, con la finalidad de agilizar la reparación de calles y atender los problemas de deterioro que afectan a distintas vialidades del municipio.

El inicio de operaciones se realizó el 14 de octubre en la calle Colina de los Frailes, donde el alcalde estuvo acompañado por vecinos que han solicitado mejoras en las condiciones de las calles. La nueva unidad forma parte de las acciones del gobierno municipal para recuperar la infraestructura urbana y reducir el rezago en materia de mantenimiento vial.

De acuerdo con la administración municipal, Naucalpan incorporará dos equipos bacheadores de este tipo a la Dirección de Servicios Públicos, como parte del programa Huellas de la Transformación. Con estas unidades se busca ampliar la atención en calles y colonias, además de realizar las reparaciones en menos tiempo.

Durante el arranque, Isaac Montoya señaló que su administración busca atender las necesidades de las comunidades que durante años enfrentaron problemas por la falta de mantenimiento en sus vialidades. También destacó la importancia de contar con maquinaria propia para realizar más trabajos de obra pública y aprovechar de mejor manera los recursos municipales.

El alcalde explicó que el uso de estos equipos permitirá reducir los tiempos de reparación y ampliar la capacidad de atención del municipio. Según la información del gobierno local, la tecnología de las nuevas unidades podría disminuir hasta cuatro veces el tiempo requerido para los trabajos de bacheo.La bacheadora móvil es un camión especializado que puede transportar hasta ocho toneladas de mezcla asfáltica caliente. Además, cuenta con 200 litros de emulsión, 100 litros de diésel y 70 litros de agua, así como herramientas para preparar las superficies dañadas y compactar el material colocado.

Entre sus componentes se encuentran un rotomartillo hidráulico y una placa vibratoria, que permiten realizar distintas etapas de reparación del pavimento. El equipo está diseñado para atender baches de aproximadamente tres por dos metros cuadrados, de acuerdo con las características señaladas por las autoridades municipales. El procedimiento permite trabajar desde la preparación del área afectada hasta la colocación y compactación de la mezcla asfáltica. De esta manera, se busca que las reparaciones se realicen de forma más eficiente y que el material sea aprovechado adecuadamente.

Otro de los aspectos destacados por el gobierno municipal es que la unidad puede operar durante las 24 horas. Además, mientras algunas labores de bacheo podían requerir alrededor de 16 trabajadores, con este equipo podrían realizarse con cuatro personas por punto de intervención, según los datos oficiales. Montoya Márquez también señaló que su administración trabaja para mejorar las principales avenidas y atender las calles de comunidades que presentan rezagos en infraestructura. En este sentido, indicó que la incorporación de maquinaria busca ampliar la cobertura de los trabajos y responder a las solicitudes ciudadanas.

Asimismo, mencionó el respaldo del Gobierno de México y la incorporación de Naucalpan al Plan Oriente, estrategia que contempla acciones para mejorar las condiciones de las vialidades. Como parte de este apoyo, el municipio también prevé contar con un tren de pavimentación para avanzar en la reconstrucción de calles y avenidas, especialmente en zonas industriales. Durante la jornada, la vecina Rosy Gutiérrez agradeció al presidente municipal su visita al fraccionamiento Boulevares y el comienzo de los trabajos en la calle Colina de los Frailes, al considerar que las reparaciones beneficiarán a quienes viven en la zona. Con la puesta en marcha de esta bacheadora móvil, el gobierno de Naucalpan busca fortalecer sus labores de mantenimiento urbano, reducir los tiempos de intervención y atender un mayor número de calles. La incorporación de una segunda unidad permitirá ampliar la capacidad de trabajo y continuar con las acciones para mejorar la movilidad de los habitantes del municipio.