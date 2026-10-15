Destinan 1.67 millones de pesos para mejorar escuelas de Santa Cruz Atizapán

Con una inversión de 1.67 millones de pesos, autoridades del Estado de México entregaron obras de mantenimiento y mobiliario escolar en dos instituciones educativas de Santa Cruz Atizapán, con el objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje de niñas y niños.

Las acciones se realizaron como parte de la gira de trabajo SECTI en tu Comunidad, encabezada por el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, Miguel Ángel Hernández Espejel, quien acudió al municipio para participar en la entrega de los trabajos realizados en el Jardín de Niños “Rosario Castellanos” y la escuela primaria “Libertadores de América”.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades municipales, las obras y el equipamiento beneficiarán directamente a 336 estudiantes de ambos planteles, quienes podrán desarrollar sus actividades escolares en espacios con mejores condiciones.

Los recursos se destinaron a trabajos de mantenimiento y a la entrega de mobiliario, acciones que forman parte de los esfuerzos para atender las necesidades de las escuelas y ofrecer instalaciones adecuadas para las actividades educativas.Durante la jornada, las autoridades destacaron la importancia de mantener en buenas condiciones los espacios escolares, ya que estos forman parte del entorno donde los estudiantes adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y conviven con sus compañeros.

El mantenimiento de los planteles y la disponibilidad de mobiliario adecuado son aspectos que contribuyen al desarrollo de las actividades diarias de docentes y alumnos. Por ello, la atención a las instalaciones educativas representa una de las necesidades que deben atenderse para favorecer el aprendizaje. La entrega también permitió destacar la coordinación entre el gobierno estatal y las autoridades municipales para impulsar acciones dirigidas al sector educativo en Santa Cruz Atizapán.

A través de la gira SECTI en tu Comunidad, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación busca mantener el contacto con las comunidades escolares y conocer las condiciones en las que estudiantes y maestros realizan sus actividades. Este tipo de recorridos permite acercar a las autoridades educativas a los planteles y dar seguimiento a las necesidades relacionadas con la infraestructura, el equipamiento y los servicios que requieren las instituciones.

En Santa Cruz Atizapán, los trabajos realizados en el Jardín de Niños “Rosario Castellanos” y la primaria “Libertadores de América” representan una intervención destinada a mejorar los espacios utilizados por los estudiantes durante su formación académica. Las autoridades municipales agradecieron la participación del secretario Miguel Ángel Hernández Espejel y la coordinación con las instancias estatales para concretar estas acciones.

Asimismo, señalaron que invertir en las escuelas significa contribuir a que las nuevas generaciones tengan mejores condiciones para estudiar y desarrollar sus capacidades. La educación es una de las áreas que requiere atención constante, debido a su importancia para el crecimiento personal y social de la población. La inversión de 1.67 millones de pesos forma parte de los esfuerzos para atender las necesidades de los centros educativos y brindar espacios más adecuados a niñas y niños.

Con la entrega de las obras y el mobiliario, las autoridades buscan que los 336 estudiantes beneficiados cuenten con mejores condiciones para continuar sus estudios, mientras que el trabajo coordinado entre los gobiernos estatal y municipal pretende dar continuidad a las acciones en favor de la educación. De esta manera, Santa Cruz Atizapán se sumó a las actividades de la gira SECTI en tu Comunidad, mediante la cual se impulsan trabajos de mantenimiento y equipamiento en planteles educativos del Estado de México.