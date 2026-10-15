¿Sigue cerrado Periférico Sur? Reporte del bloqueo que realizan estudiantes de la UPN

Estudiantes de la UPN bloquean Periférico Caos vial en la zona por protesta (FB Upn Delegacion de Academicos)

La protesta de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) provoca afectaciones severas en Anillo Periférico Sur y la carretera Picacho-Ajusco, en la alcaldía Tlalpan.

¿Sigue cerrado Periférico Sur?

Aunque los manifestantes liberaron los carriles laterales con dirección al poniente, la circulación continúa afectada en otros tramos, de acuerdo con el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

La protesta comenzó con el cierre de los carriles centrales en ambos sentidos y de los laterales hacia el poniente, a la altura de la colonia Fuentes del Pedregal.

La movilización paralizó el tránsito de sur a norte en las inmediaciones de TV Azteca y Plaza Santa Teresa, donde automovilistas y motociclistas enfrentaron complicaciones para avanzar.

¿Qué tramos de Periférico Sur continúan bloqueados?

El reporte vial más reciente señala que los manifestantes permitieron el paso en los carriles laterales de Anillo Periférico con dirección al poniente. Sin embargo, mantienen bloqueados los laterales hacia el oriente y los carriles centrales en ambos sentidos, a la altura de la carretera Picacho-Ajusco.

“Manifestantes liberan la circulación en carriles laterales de Anillo Periférico con dirección al Poniente y bloquean carriles laterales con dirección al Oriente, así como ambos sentidos de carriles centrales de Anillo Periférico a la altura de Carretera Picacho Ajusco”, explicó el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

La liberación parcial permite el tránsito en uno de los tramos afectados, aunque persisten restricciones importantes en esta arteria del sur de la Ciudad de México.

¿Dónde es el bloqueo de los estudiantes de la UPN en Periférico Sur?

Los integrantes de la Organización de Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional se concentraron en el cruce de Anillo Periférico Sur y carretera Picacho-Ajusco, en la colonia Fuentes del Pedregal, alcaldía Tlalpan.

Los manifestantes llegaron desde la carretera Picacho-Ajusco y Pico de Turquino, con carteles en los que expresaron su postura bajo consignas como “¡Estudiantes en pie de lucha!”.