Anuncia Congreso CDMX ruta legislativa para iniciativas de Brugada

Presidenta del Congreso CDMX, Olivia Garza

La presidenta del Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza, informó que la próxima semana se turnarán a comisiones las cuatro iniciativas presentadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, las cuales tendrán un plazo ordinario de 45 días hábiles para ser dictaminadas, con posibilidad de solicitar una prórroga por el mismo periodo.

Las propuestas contemplan la expedición de una Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles; una reforma constitucional en materia de educación inicial; una nueva Ley de Salud Mental, Bienestar Emocional y Atención Integral al Consumo de Sustancias Psicoactivas, así como modificaciones a la Ley de Cultura Cívica en materia de justicia cívica.

Garza explicó que las iniciativas deberán seguir el procedimiento legislativo correspondiente, que incluye su análisis en comisiones y la participación de la ciudadanía antes de que puedan ser discutidas y votadas por el pleno.

Detalló que, una vez recibidos formalmente los expedientes, las comisiones tendrán 45 días hábiles para elaborar sus dictámenes; en caso de requerir más tiempo, podrán solicitar una prórroga de hasta otros 45 días hábiles, debidamente justificada y sujeta a la aprobación del Pleno.

“En el Congreso vamos a garantizar que cada una de estas iniciativas siga los procedimientos y plazos establecidos en la ley y en nuestro Reglamento. El análisis legislativo debe realizarse con estricto apego a las normas, sin omitir etapas ni anticipar decisiones. Esa es nuestra responsabilidad institucional y así vamos a cumplirla”, aseguró.

La legisladora también indicó que las personas interesadas podrán presentar propuestas de modificación durante un periodo de al menos 10 días hábiles, contado a partir de la publicación de las iniciativas en la Gaceta Parlamentaria.

Durante ese lapso, las propuestas no podrán ser dictaminadas y las observaciones ciudadanas deberán ser consideradas en el proceso legislativo.

“La participación ciudadana es una parte fundamental del trabajo legislativo. Las leyes no deben construirse únicamente desde el Congreso, también deben escuchar a quienes serán beneficiados o afectados por ellas”, afirmó.

La presidenta del Congreso reiteró que las cuatro iniciativas serán procesadas conforme a los procedimientos establecidos, sin que su presentación implique una aprobación anticipada, pues corresponderá a las y los diputados analizar su contenido y determinar, en su caso, su viabilidad.