Anuncian nuevo hospital para La Magdalena Contreras

Alcalde de La Magdalena Contreras, Fernando Mercado

La Magdalena Contreras contará con un nuevo hospital para acercar los servicios médicos a sus habitantes y evitar que tengan que trasladarse largas distancias para recibir atención, informó la alcaldía este jueves 15 de octubre.

El anuncio fue realizado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, durante la presentación de su Segundo Informe, donde dio a conocer la construcción de dos hospitales nuevos: uno en Xochimilco y otro en La Magdalena Contreras.

“Que nadie tenga que recorrer kilómetros y distancias para acceder al servicio de salud”, expresó la mandataria al referirse al objetivo de estos proyectos.

Revisan el proyecto

El alcalde de La Magdalena Contreras, Fernando Mercado, señaló que desde hace algunas semanas se han realizado reuniones de trabajo con autoridades del sector salud y de la Secretaría de Obras para revisar el plan y conocer las características de la nueva infraestructura.

Indicó que próximamente el Gobierno de la Ciudad de México dará a conocer más información sobre la obra, entre ella la ubicación del hospital y la fecha prevista para el inicio de los trabajos.

El proyecto responde a una demanda que los habitantes de la demarcación han planteado durante años: ampliar la infraestructura médica y contar con servicios de salud más cercanos a sus comunidades.

Buscan ampliar la atención médica

Actualmente, la alcaldía cuenta con el Hospital Materno Infantil “Magdalena Contreras”, ubicado en avenida Luis Cabrera número 619, en la colonia San Jerónimo Lídice. En este centro se brindan servicios de urgencias, estudios de laboratorio, intervenciones quirúrgicas y atención médica enfocada en el bienestar infantil.

Con la construcción del nuevo hospital se busca ampliar las opciones de atención para la población y reducir los traslados que deben realizar quienes necesitan servicios médicos.

La alcaldía destacó que la nueva infraestructura permitirá acercar los servicios de salud a los habitantes de La Magdalena Contreras, como parte de los esfuerzos para facilitar el acceso a la atención médica en la Ciudad de México.